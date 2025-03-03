Одному из богатейших красноярцев разрешили строить ЖК на Дубровинского

В 2019 году мэрия подала в арбитражный суд на застройщика, требуя вернуть участок В 2021-м администрация выиграла суд и затем выставила площадку на торги. В октябре 2021 года недострой приобрела УК «Инвест-Капитал». Выяснилось, что компания связана с прежним застройщиком.