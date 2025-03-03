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Posted 3 марта, 03:03

Published 3 марта, 03:03

Modified 3 марта, 10:48

Updated 3 марта, 10:48

Одному из богатейших красноярцев разрешили строить ЖК на Дубровинского

Одному из богатейших красноярцев разрешили строить ЖК на Дубровинского

3 марта 2025, 03:03
Фото: Яндекс Карты.
УК «Инвест-Капитал», владельцем которой является один из богатейших красноярцев Вадим Степаненко, получила разрешение на строительство элитного ЖК на перекрестке Дубровинского и Диктатуры Пролетариата.

За разрешением компания обращалась еще в ноябре 2024 года. До этого проект дома и результаты инженерных изысканий одобрила экспертиза.

Как пишет портал «СибДом», на участке планируют возвести восьмиэтажный жилой дом, рассчитанный на 45 квартир. Средняя площадь квартиры в элитном ЖК составит 159 квадратов. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Площадь участка — 3,7 тысячи квадратов

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кадастровый номер — 24:50:0300287:403. Фото: egrp365.org

Стройплощадка на этом месте появилась еще в 2008 году. Тогда компания «Диалектика-41» получила разрешение на строительство 33-этажек. Однако стройка остановилась на стадии котлована.

В 2019 году мэрия подала в арбитражный суд на застройщика, требуя вернуть участок В 2021-м администрация выиграла суд и затем выставила площадку на торги. В октябре 2021 года недострой приобрела УК «Инвест-Капитал». Выяснилось, что компания связана с прежним застройщиком.

По данным сервиса «Спарк», владельцем УК «Инвест-Капитал» является Вадим Степаненко. Известно, что он является совладельцем красноярского завода «Бирюса».

Степаненко вошел в рейтинг 100 самых богатых красноярцев в 2024 году, составленный «Проспектом Мира».

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#Владислав Савончик#Красноярск#Недвижимость#Суд#Арбитраж#Строительство#Дубровинского#Бирюса#Жилой комплекс
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