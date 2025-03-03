Одному из богатейших красноярцев разрешили строить ЖК на Дубровинского

Posted 3 марта, 03:03
Published 3 марта, 03:03
Modified 3 марта, 10:48
Updated 3 марта, 10:48
За разрешением компания обращалась еще в ноябре 2024 года. До этого проект дома и результаты инженерных изысканий одобрила экспертиза.
Как пишет портал «СибДом», на участке планируют возвести восьмиэтажный жилой дом, рассчитанный на 45 квартир. Средняя площадь квартиры в элитном ЖК составит 159 квадратов. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Площадь участка — 3,7 тысячи квадратов
Стройплощадка на этом месте появилась еще в 2008 году. Тогда компания «Диалектика-41» получила разрешение на строительство 33-этажек. Однако стройка остановилась на стадии котлована.
В 2019 году мэрия подала в арбитражный суд на застройщика, требуя вернуть участок В 2021-м администрация выиграла суд и затем выставила площадку на торги. В октябре 2021 года недострой приобрела УК «Инвест-Капитал». Выяснилось, что компания связана с прежним застройщиком.
По данным сервиса «Спарк», владельцем УК «Инвест-Капитал» является Вадим Степаненко. Известно, что он является совладельцем красноярского завода «Бирюса».
Степаненко вошел в рейтинг 100 самых богатых красноярцев в 2024 году, составленный «Проспектом Мира».