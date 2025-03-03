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Posted 3 марта, 12:52

Published 3 марта, 12:52

Modified 3 марта, 12:54

Updated 3 марта, 12:54

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в марте

Походы в марте: 11 маршрутов для прогулки по Красноярску и окрестностям

3 марта 2025, 12:52
Фото: vk.com/krashiking.

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в марте

Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на март 2025 года. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.

Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.

«Среда восхождения» — 5 марта, 12 марта, 19 марта и 26 марта

Это еженедельная прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа.

Тропа здоровья — 6 марта

Это очень сложный маршрут на 35 километров, предупреждают организаторы — его описывают как «марш-бросок от Сопки до Гребня по самой длинной тропе Торгашинского хребта». По пути встретятся скалы Черная сопка, Анда, Витязь, Карст, Колла и другие.

Эта прогулка займет весь день — 12 часов. Старт в 8:20.

Малый беркут. Такмак — 9 марта

Это поход сложность 3 из 5 на 8 километров — предстоит прогулка от от Восточного входа национального парка «Красноярские столбы» через Орлик и Малый Беркут, подъем на Каштаковскую тропу, потом путь до Бобрового лога и Такмака и обратно к Восточному входу.

На маршруте крутой подъем. Путь займет 4 часа. Старт в 11:00.

Серебряниковская видовка — 12 марта

Еще одна прогулка по «Гремячей гриве» на 8 километров: учатсники поднимутся на Серебряниковскую видовку и посетят визит-центр «Серебряный лог». Весь маршрут займет 4 часа — начало в 11:00.

Монастырской тропой — 16 марта

Это поход на 11 километров по экопарку «Гремячая грива» — участники за 4 часа пройдут через Пещерный лог до Успенского монастыря и по монастырской тропе и выйдут в Гремячий лог. Начало в 11:00.

Китайская стенка — Воробушки — 23 марта

И снова живописный маршрут на 8 километров в национальном парке «Красноярские Столбы». Посетить предстоит один из самых древних Столбов — Китайская стенка и группу скал Воробушки. Старт в 11:00.

Закат на Арке — 27 марта

Это поход на Торгашинский хребет, на скалу Арку — путь займет 3,5 часа: предстоит пройти 6,5 километра. Старт в 16:00.

Прогулка с географом — 18 февраля

Прогулка по «Гремячей гриве» вместе с географом и краеведом Татьяной Родиной. Она начнется в 11:00 и займет 5 часов.

Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять чай, воду и перекус.

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