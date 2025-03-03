Походы в марте: 11 маршрутов для прогулки по Красноярску и окрестностям

Это поход сложность 3 из 5 на 8 километров — предстоит прогулка от от Восточного входа национального парка «Красноярские столбы» через Орлик и Малый Беркут, подъем на Каштаковскую тропу, потом путь до Бобрового лога и Такмака и обратно к Восточному входу.