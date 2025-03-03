В МВД думают, что беглого экс-депутата Гольдмана откажутся экстрадировать. Что тогда?

Posted 3 марта, 06:48
Published 3 марта, 06:48
Modified 3 марта, 06:51
Updated 3 марта, 06:51
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
Как сказал «ПМ» замначальника краевой полиции Руслан Северин, розыскные мероприятия продолжаются. По словам Северина, сейчас геополитическая ситуация «изменена», и «в условиях СВО» полиции сложно взаимодействовать с Интерполом. Однако замначальника заявил, что «контакты есть».
«Есть определенное понимание, где может находиться беглый Гольдман, но в целях расследования я не могу эту информацию публично озвучить».
Срок предварительного следствия по уголовному делу продлили до мая. Если полиция установит страну нахождения экс-депутата, то туда направят документы об его экстрадировании.
«Я не исключаю, что по Гольдману может быть такая ситуация, что когда нам станет известно местонахождение, мы примем меры к его экстрадиции, и, можно предположить, что нам откажут. Тогда уголовное дело будет направлено в суд без участия Гольдмана», — сказал Северин.
Сейчас Гольдману инкриминируется уже пять составов преступлений: два мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей и один факт незаконного образования юридического лица.