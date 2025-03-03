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Posted 3 марта, 06:48

Published 3 марта, 06:48

Modified 3 марта, 06:51

Updated 3 марта, 06:51

В МВД думают, что беглого экс-депутата Гольдмана откажутся экстрадировать. Что тогда?

В МВД думают, что беглого экс-депутата Гольдмана откажутся экстрадировать. Что тогда?

3 марта 2025, 06:48
В МВД сообщили новые подробности дела против экс-депутата и бизнесмена Романа Гольдмана.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

Как сказал «ПМ» замначальника краевой полиции Руслан Северин, розыскные мероприятия продолжаются. По словам Северина, сейчас геополитическая ситуация «изменена», и «в условиях СВО» полиции сложно взаимодействовать с Интерполом. Однако замначальника заявил, что «контакты есть».

«Есть определенное понимание, где может находиться беглый Гольдман, но в целях расследования я не могу эту информацию публично озвучить».

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлили до мая. Если полиция установит страну нахождения экс-депутата, то туда направят документы об его экстрадировании.

«Я не исключаю, что по Гольдману может быть такая ситуация, что когда нам станет известно местонахождение, мы примем меры к его экстрадиции, и, можно предположить, что нам откажут. Тогда уголовное дело будет направлено в суд без участия Гольдмана», — сказал Северин.

Сейчас Гольдману инкриминируется уже пять составов преступлений: два мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей и один факт незаконного образования юридического лица.

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