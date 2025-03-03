Превышения в 5 раз: чем дышали красноярцы на прошлой неделе и что сейчас с воздухом

В Покровке фиксировали среднесуточные превышения по диоксиду серы до 1,33 ПДК (с 23 по 25 февраля), по гидрохлориду до 1,13 ПДК (27 февраля), по бензапирену до 1,8 ПДК (25 февраля), по формальдегиду до 2,75 ПДК (с 24 до 27 февраля) и по взвешенным частицам до 1,3 ПДК (28 февраля).