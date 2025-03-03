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Posted 3 марта, 05:43

Published 3 марта, 05:43

Modified 3 марта, 05:45

Updated 3 марта, 05:45

Превышения в 5 раз: чем дышали красноярцы на прошлой неделе и что сейчас с воздухом

Превышения в 5 раз: чем дышали красноярцы на прошлой неделе и что сейчас с воздухом

3 марта 2025, 05:43
Фото: cam.krk.ru.
Датчики минэкологии края фиксировали превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в нескольких районах Красноярска до введения режима «черного неба» и во время него.

Режим неблагоприятных метеоусловий последний раз в Красноярске вводили с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк публиковала данные о превышениях ПДК с 24 февраля по 1 марта.

Самое высокое превышение фиксировали в Черемушках: 25 февраля там выявили среднесуточные превышения по бензапирену до 4,7 ПДК. Еще 24–26 февраля фиксировали превышения по гидрохлориду до 1,46 ПДК, а с 24 по 27 февраля — по формальдегиду до 3,1 ПДК.

В Покровке фиксировали среднесуточные превышения по диоксиду серы до 1,33 ПДК (с 23 по 25 февраля), по гидрохлориду до 1,13 ПДК (27 февраля), по бензапирену до 1,8 ПДК (25 февраля), по формальдегиду до 2,75 ПДК (с 24 до 27 февраля) и по взвешенным частицам до 1,3 ПДК (28 февраля).

Вид на Красноярск 25 февраля
Вид на Красноярск 25 февраля. Фото: prmira.ru

Станция в Солнечном зафиксировала превышение среднесуточной ПДК в 1,33 раза по взвешенным частицам (с 27 февраля по 1 марта) и по диоксиду серы в 1,6 раза (28 февраля). В Северном зафиксировали превышения среднесуточной ПДК в 1-1,8 раза по гидрохлориду (27 февраля), по бензапирену (26 февраля), по взвешенным частицам (28 февраля).

В Кировском фиксировали превышения по бензапирену до 4,6 ПДК (25 февраля и по взвешенным частицам до 1,8 ПДК (28 февраля и 1 марта).

На пунктах в Свердловском и в Ветлужанке превышений не зафиксировали.

В понедельник, 3 марта, качество воздуха в Красноярске стало лучше, но он все еще загрязнен. С утра город занимал 9 место в топе городов мира с самым грязным воздухом, к 12:00 он опустился на 14 строчку.

Фото: www.iqair.com

Вот как сейчас оценивают воздух в городе датчики nebo.live. Датчики почти везде горят желтым, хуже всего — на улице Менжинского.

Фото: nebo.live

Датчики минэкологии края сейчас также фиксируют превышения.

Фото: krasecology.ru

Так сейчас выглядит город на камерах: это перекрестки 9 Мая — Авиаторов, Взлетная — Аэровокзальная и улица Дачная в сторону Николаевского моста.

Фото: cam.krk.ru
  • Министр экологии края Владимир Часовитин ранее заявил, что Красноярск стал «чище», а загрязнения были «не критичны». Тут мы сравнили его слова с фото города и датчиков.
  • Доцент кафедры экологии и природопользования КрасГАУ Ирина Коротченко объяснила, чем опасны вещества, которыми дышат красноярцы во время НМУ.
  • Руководители клининговых компаний Красноярска составили рейтинг самых грязных районов города — места, где из-за выбросов труднее всего убираться в домах жителей.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Датчики#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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