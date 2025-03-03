Превышения в 5 раз: чем дышали красноярцы на прошлой неделе и что сейчас с воздухом

Posted 3 марта, 05:43
Published 3 марта, 05:43
Modified 3 марта, 05:45
Updated 3 марта, 05:45
Режим неблагоприятных метеоусловий последний раз в Красноярске вводили с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк публиковала данные о превышениях ПДК с 24 февраля по 1 марта.
Самое высокое превышение фиксировали в Черемушках: 25 февраля там выявили среднесуточные превышения по бензапирену до 4,7 ПДК. Еще 24–26 февраля фиксировали превышения по гидрохлориду до 1,46 ПДК, а с 24 по 27 февраля — по формальдегиду до 3,1 ПДК.
В Покровке фиксировали среднесуточные превышения по диоксиду серы до 1,33 ПДК (с 23 по 25 февраля), по гидрохлориду до 1,13 ПДК (27 февраля), по бензапирену до 1,8 ПДК (25 февраля), по формальдегиду до 2,75 ПДК (с 24 до 27 февраля) и по взвешенным частицам до 1,3 ПДК (28 февраля).
Станция в Солнечном зафиксировала превышение среднесуточной ПДК в 1,33 раза по взвешенным частицам (с 27 февраля по 1 марта) и по диоксиду серы в 1,6 раза (28 февраля). В Северном зафиксировали превышения среднесуточной ПДК в 1-1,8 раза по гидрохлориду (27 февраля), по бензапирену (26 февраля), по взвешенным частицам (28 февраля).
В Кировском фиксировали превышения по бензапирену до 4,6 ПДК (25 февраля и по взвешенным частицам до 1,8 ПДК (28 февраля и 1 марта).
На пунктах в Свердловском и в Ветлужанке превышений не зафиксировали.
В понедельник, 3 марта, качество воздуха в Красноярске стало лучше, но он все еще загрязнен. С утра город занимал 9 место в топе городов мира с самым грязным воздухом, к 12:00 он опустился на 14 строчку.
Вот как сейчас оценивают воздух в городе датчики nebo.live. Датчики почти везде горят желтым, хуже всего — на улице Менжинского.
Датчики минэкологии края сейчас также фиксируют превышения.
Так сейчас выглядит город на камерах: это перекрестки 9 Мая — Авиаторов, Взлетная — Аэровокзальная и улица Дачная в сторону Николаевского моста.