Работники норильской поликлиники «заработали» на фиктивных больничных 2,5 млн

Стоимость одного дня «больничного» составляла 1200-1700 рублей. С января 2023 по декабрь 2024 года группа получила взятки на общую сумму не менее 2,5 млн рублей. По предварительным данным, фиктивные листки временной нетрудоспособности были оформлены более чем 50 жителям Норильска.