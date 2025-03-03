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Posted 3 марта, 09:48

Published 3 марта, 09:48

Modified 3 марта, 09:53

Updated 3 марта, 09:53

Работники норильской поликлиники «заработали» на фиктивных больничных 2,5 млн

Работники норильской поликлиники «заработали» на фиктивных больничных 2,5 млн

3 марта 2025, 09:48
Фото: МВД 24.
В Норильске раскрыли схему получения взяток за оформление фиктивных больничных в одной из поликлиник. Об этом сообщили краевых МВД и СК.

По версии следствия, медработники придумали «бизнес-план» — получать взятки за выдачу фиктивных листков временной нетрудоспособности. Три врача, медсестра, работник и местный житель вступили в сговор.

Трое фигурантов подыскивали работников, которые хотели получить освобождения от работы по состоянию здоровья, но фактически не болели. Врачи же, в свою очередь, готовили необходимые документы.

Стоимость одного дня «больничного» составляла 1200-1700 рублей. С января 2023 по декабрь 2024 года группа получила взятки на общую сумму не менее 2,5 млн рублей. По предварительным данным, фиктивные листки временной нетрудоспособности были оформлены более чем 50 жителям Норильска.

Полицейские обнаружили и изъяли более миллиона рублей, 15 сотовых телефонов, 20 банковских карт, различная компьютерная техника, служебные документы.

Видео: СК Красноярского края.

Участникам группы предъявили обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ). Одного фигуранта отправили стражу, остальных оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ведется расследование, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

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