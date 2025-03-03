Самозапрет на кредиты и счета для иноагентов: какие законы вступили в силу с 1 марта

Posted 3 марта, 10:40
Published 3 марта, 10:40
Modified 3 марта, 10:42
Updated 3 марта, 10:42
С 1 марта жители могут оформить самозапрет на выдачу кредитов — как всех, так и некоторых в зависимости от условий. Банк увидит эту информацию и откажет в выдаче нового кредита или займа. Установить или снять ограничение можно через Госуслуги. В МФЦ такая возможность, как заявили в Госдуме, появится не позднее 1 сентября 2025 года
Еще с 1 марта запретят продавать несовершеннолетним энергетики. Раньше запрет был только в нескольких регионах. Еще запрещается продажа детям «потенциально опасных газосодержащих товаров».
В марте вступили в силу новые ограничения для иноагентов — они будут обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него доходов от продажи недвижимости и авто, сдачи их в аренду, использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Воспользоваться средствами с этого счета можно будет только после снятия статуса иноагента.
С началом весны вступили в силу новые требования к рекламе кредитов. В рекламе нужно будет указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, или ссылку на сайт с этой информацией. Такое упоминание должно легко читаться.
С 1 марта маткапитал можно использовать на строительство частных домов по эскроу-счетам.
Еще теперь работодатель обязан будет компенсировать все неиспользованные отгулы сотруднику при увольнении.
Экскурсоводы и гиды-переводчики с 1 марта не смогут осуществлять свою деятельность без обязательной аттестации. Подтверждать свою квалификацию им будет необходимо раз в пять лет.
С начала весны ужесточили требования к табачной продукции. Кальянные и другие бестабачные смеси для нагревания будут приравнены к никотиносодержащей продукции — на них распространяются все требования и ограничения, в том числе запрет продажи детям.
В курительную табачную продукцию нельзя будет добавлять пищевые ароматизаторы. Снюс и насвай запретят производить в том числе на экспорт. Раньше запрет распространялся на их оборот.
Еще начали действовать несколько законов о безопасности пассажирских авиаперевозок. В Воздушном кодексе РФ закрепили понятия «безопасность полетов в гражданской авиации» и «риск для безопасности полетов». Регламентирован порядок допуска перевозчиков к выполнению регулярных и чартерных международных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты.
С 30 марта обращения в органы госвласти можно будет подать с помощью портала госуслуг или официального сайта органа.