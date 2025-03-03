Самозапрет на кредиты и счета для иноагентов: какие законы вступили в силу с 1 марта

С 1 марта жители могут оформить самозапрет на выдачу кредитов — как всех, так и некоторых в зависимости от условий. Банк увидит эту информацию и откажет в выдаче нового кредита или займа. Установить или снять ограничение можно через Госуслуги. В МФЦ такая возможность, как заявили в Госдуме, появится не позднее 1 сентября 2025 года