Убийцу школьницы в свинарнике осудят по трем статьям

Posted 3 марта, 04:17
Published 3 марта, 04:17
Modified 3 марта, 04:27
Updated 3 марта, 04:27
Все произошло в ноябре 2024 года. По версии следствия, мужчина был пьян и решил отомстить управляющему сельхозпредприятия, у которого которого работал скотником. У них возникали конфликты, обусловленные служебной подчиненностью.
Мужчина решил забить скот начальника. Он взял нож, деревянную палку и пошел к постройке с животными руководителя. В загоне он встретил 17-летнюю дочь управляющего, которая кормила животных. Тогда он решил убить ее.
Мужчина стал угрожать девушке ножом, началась борьба. Она выбила нож из рук, но упала на землю. Обвиняемый схватил деревянную палку и ударил ее несколько раз по голове, после чего взял в тяпку и ударил черенком по голове и металлическим наконечником в бедро. Когда девушка потеряла сознание, скотник «совершил в отношении нее иные действия сексуального характера».
«Имея достаточный жизненный опыт и трудовой стаж в области ведения сельского хозяйства, разведения и содержания свиней, достоверно зная, что свиньи питаются, в том числе животной пищей, фигурант оставил потерпевшую в бессознательном состоянии с кровотечениями в области головы и бедра в стайке со свиньями и скрылся с места преступления. Смерть девушки наступила в результате острой кровопотери», — сообщили в СК.
Также мужчина похитил телефон потерпевшей, который впоследствии сжег у себя в печи.
Он обвиняется в убийстве (п.п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), иных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Вину мужчина признал частично. Уголовное дело направлено в прокуратуру, затем его направят в суд.