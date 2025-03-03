Убийцу школьницы в свинарнике осудят по трем статьям

Мужчина стал угрожать девушке ножом, началась борьба. Она выбила нож из рук, но упала на землю. Обвиняемый схватил деревянную палку и ударил ее несколько раз по голове, после чего взял в тяпку и ударил черенком по голове и металлическим наконечником в бедро. Когда девушка потеряла сознание, скотник «совершил в отношении нее иные действия сексуального характера».