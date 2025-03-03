В деле о мошенничестве Гольдмана могут появиться новые подозреваемые

Posted 3 марта, 06:43
Published 3 марта, 06:43
Modified 3 марта, 06:45
Updated 3 марта, 06:45
Полиция назначила 71 судебная экспертиза предприятий «Голдман групп», в которую входят более 15 предприятий. 50 проверок уже окончены. По итогам всех экспертиз полицейские выяснят, как были причастны к преступлению управленцы компаний.
«Будет дана дополнительная оценка лицам, которые в разные периоды времени занимали руководящие должности в „Агро Вкладе“ и, безусловно, мы дадим оценку каждому в части возможного, подчеркну слово „возможного“, совершения противоправных действий в виде нецелевого расхода, выводе денежных средств путем присвоения, растраты либо иные виды хищения», — сообщил Северин.
Брат жены Гольдмана, Никита Михеев, которого уже осудили (приговорили к условному сроку на 3 года) как сообщника экс-депутата, может быть «не последним в этом перечне», заявил Северин.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
Сейчас Гольдману инкриминируется пять составов преступлений: два мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей и один факт незаконного образования юридического лица.