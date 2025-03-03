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Posted 3 марта, 06:43

Published 3 марта, 06:43

Modified 3 марта, 06:45

Updated 3 марта, 06:45

В деле о мошенничестве Гольдмана могут появиться новые подозреваемые

В деле о мошенничестве Гольдмана могут появиться новые подозреваемые

3 марта 2025, 06:43
Фото: Голдман групп.
В деле экс-депутата и агробизнесмена Романа Гольдмана о мошенничестве в кооперативе «Агро Вклад» могут появиться новые подозреваемые. Об этом журналистам сообщил замначальника краевой полиции Руслан Северин.

Полиция назначила 71 судебная экспертиза предприятий «Голдман групп», в которую входят более 15 предприятий. 50 проверок уже окончены. По итогам всех экспертиз полицейские выяснят, как были причастны к преступлению управленцы компаний.

«Будет дана дополнительная оценка лицам, которые в разные периоды времени занимали руководящие должности в „Агро Вкладе“ и, безусловно, мы дадим оценку каждому в части возможного, подчеркну слово „возможного“, совершения противоправных действий в виде нецелевого расхода, выводе денежных средств путем присвоения, растраты либо иные виды хищения», — сообщил Северин.

Брат жены Гольдмана, Никита Михеев, которого уже осудили (приговорили к условному сроку на 3 года) как сообщника экс-депутата, может быть «не последним в этом перечне», заявил Северин.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

Сейчас Гольдману инкриминируется пять составов преступлений: два мошенничества, два факта неправомерного осуществления платежей и один факт незаконного образования юридического лица.

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#Владислав Савончик#Полиция#Мошенничество#Роман Гольдман#Уголовное дело#Голдман Групп#Руслан Северин
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