В гигантском ЖК у Плодово-ягодной станции хотят построить три школы и девять детсадов

Всего в микрорайоне обещают открыть девять детских садов — пять из них будут в виде отдельно стоящих зданий на 300 мест каждое, а еще четыре будут коммерческими и будут на первых этажах домов, три школы на 1280 мест каждая, поликлинику, три библиотеки и детскую школу искусств.