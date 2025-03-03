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Posted 3 марта, 11:19

Published 3 марта, 11:19

Modified 3 марта, 11:43

Updated 3 марта, 11:43

Так выглядит будущий микрорайон. Фото сделано в феврале 2025 года

В гигантском ЖК у Плодово-ягодной станции хотят построить три школы и девять детсадов

3 марта 2025, 11:19
Фото: наш. дом.рф. Так выглядит будущий микрорайон. Фото сделано в феврале 2025 года
В Октябрьском районе Красноярска у Плодово-ягодной станции приступили к строительству микрорайона Юдинский. В мэрии сообщили, что для района спроектируют соцобъекты.

Проект ЖК предполагает строительство 58 домов, общая площадь которых составит 800 тысяч квадратных метров. Построить все 800 тысяч квадратных метров жилья планируют к 2031 году.

Всего в микрорайоне обещают открыть девять детских садов — пять из них будут в виде отдельно стоящих зданий на 300 мест каждое, а еще четыре будут коммерческими и будут на первых этажах домов, три школы на 1280 мест каждая, поликлинику, три библиотеки и детскую школу искусств.

«Они появятся в рамках комплексного освоения территории будущего микрорайона площадью 157,9 гектаров по соглашению между Агентством по управлению госимуществом Красноярского края и ООО СЗ „Универсалстрой“», — сообщает департамент градостроительства.

Еще в микрорайоне планируются объект спорта, многофункциональный центр, автостоянка и гараж, проезд и дорога.

Фото: t.me/gradvestnik

Сейчас возводится первая очередь микрорайона — шесть домов. Застройщик ведёт переговоры с подрядчиками для проектирования детского сада на 300 мест и школы на 1280 мест. Объекты он построит за свой счет к 2028 году.

Остальные детсады и школы он строить не будет, но должен выделить под них участки и разработать проект — это все он передаст муниципалитету.

Для микрорайона еще разработали проект дороги на Елены Стасовой — она будет соединяться со Становой.

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