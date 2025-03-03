В гигантском ЖК у Плодово-ягодной станции хотят построить три школы и девять детсадов

Posted 3 марта, 11:19
Published 3 марта, 11:19
Modified 3 марта, 11:43
Updated 3 марта, 11:43
Проект ЖК предполагает строительство 58 домов, общая площадь которых составит 800 тысяч квадратных метров. Построить все 800 тысяч квадратных метров жилья планируют к 2031 году.
Всего в микрорайоне обещают открыть девять детских садов — пять из них будут в виде отдельно стоящих зданий на 300 мест каждое, а еще четыре будут коммерческими и будут на первых этажах домов, три школы на 1280 мест каждая, поликлинику, три библиотеки и детскую школу искусств.
«Они появятся в рамках комплексного освоения территории будущего микрорайона площадью 157,9 гектаров по соглашению между Агентством по управлению госимуществом Красноярского края и ООО СЗ „Универсалстрой“», — сообщает департамент градостроительства.
Еще в микрорайоне планируются объект спорта, многофункциональный центр, автостоянка и гараж, проезд и дорога.
Сейчас возводится первая очередь микрорайона — шесть домов. Застройщик ведёт переговоры с подрядчиками для проектирования детского сада на 300 мест и школы на 1280 мест. Объекты он построит за свой счет к 2028 году.
Остальные детсады и школы он строить не будет, но должен выделить под них участки и разработать проект — это все он передаст муниципалитету.
Для микрорайона еще разработали проект дороги на Елены Стасовой — она будет соединяться со Становой.