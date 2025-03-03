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Posted 3 марта, 08:27

Published 3 марта, 08:27

Modified 3 марта, 08:29

Updated 3 марта, 08:29

В Красноярске не хватает детей в садах? В школах появятся платные классы? Ответ мэрии

В Красноярске не хватает детей в садах? В школах появятся платные классы? Ответ мэрии

3 марта 2025, 08:27
Фото: 1MI.
После новостей об объединении гимназии и детсада в Минусинске из-за нехватки дошкольников «Проспект Мира» решил узнать в управлении образования мэрии о том, проходит ли что-то подобное в Красноярске.

В Минусинске гимназия №1 и детсад «Садко» станут одним учебным заведением — одно крыло в здании сада отведут под начальную школу. Туда уже в новом учебном году пойдут четыре первых класса, два из которых станут платными. За 14 тысяч рублей в месяц дети будут оставаться в классе до 19:00–20:00: их будут укладывать на дневной сон, сделают с ними уроки, сопроводят до дополнительных занятий, посетят бассейн.

Как рассказала руководитель управления образования Минусинска Татьяна Койнова, ежегодно за местами в детские сады обращается на 200-250 меньше минусинцев. Поэтому сейчас еще два детсада под угрозой закрытия.

В управлении образования Красноярска сообщили «ПМ», что в городе количество детского населения «действительно уменьшается с каждым годом».

«Есть отдельные районы города, где потребность в детских садах снижается, речь идет, например, о Кировском районе, части Железнодорожного района, микрорайоне „Зеленая роща “ Советского района. Однако в районах массовой жилой застройки потребность в детских садах остается актуальной“.

В управлении говорят, что из-за этого еще с 2007 года в Красноярске проводятся «процедуры реорганизации» образовательных учреждений.

«Реорганизация образовательных учреждений заключается в объединении кадровых и материальных ресурсов, что позволяет обеспечить развитие образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями экономики и социальной сферы, создать условия для оптимизации организационных ресурсов и финансовых затрат».

Сейчас в Красноярске в состав 20 общеобразовательных школ входят структурные подразделения «детский сад».

Однако внедрение платных классов с вечерним пребыванием детей в них в муниципальных школах Красноярске не планируется.

  • Красноярский край в 2024 году достиг исторического дна по уровню рождаемости. Такого не было с 1999 года. За январь–июнь 2024 года коэффициент рождаемости в крае составил 8,8 рождения на 1000 человек. До этого самый низкий показатель в регионе зафиксировали в 1999 году — он составил около 9 рождений на 1000 человек.
  • Начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства министерства соцполитики края Сергей Семёнов заявлял, что в 2024 году в крае родилось около 24 тысяч детей, сто лет назад родилось около 60 тысяч детей, десять лет назад — 41 тысяча.
  • Спрос на детские товары в Сибири упал, в том числе в Красноярском крае. Эксперты связывают это с низким уровнем рождаемости. А в частных детсадах Красноярска из-за падения рождаемости не хватает детей для формирования групп.
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