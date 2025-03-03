В Красноярске не хватает детей в садах? В школах появятся платные классы? Ответ мэрии

Posted 3 марта, 08:27
Published 3 марта, 08:27
Modified 3 марта, 08:29
Updated 3 марта, 08:29
В Минусинске гимназия №1 и детсад «Садко» станут одним учебным заведением — одно крыло в здании сада отведут под начальную школу. Туда уже в новом учебном году пойдут четыре первых класса, два из которых станут платными. За 14 тысяч рублей в месяц дети будут оставаться в классе до 19:00–20:00: их будут укладывать на дневной сон, сделают с ними уроки, сопроводят до дополнительных занятий, посетят бассейн.
Как рассказала руководитель управления образования Минусинска Татьяна Койнова, ежегодно за местами в детские сады обращается на 200-250 меньше минусинцев. Поэтому сейчас еще два детсада под угрозой закрытия.
В управлении образования Красноярска сообщили «ПМ», что в городе количество детского населения «действительно уменьшается с каждым годом».
«Есть отдельные районы города, где потребность в детских садах снижается, речь идет, например, о Кировском районе, части Железнодорожного района, микрорайоне „Зеленая роща “ Советского района. Однако в районах массовой жилой застройки потребность в детских садах остается актуальной“.
В управлении говорят, что из-за этого еще с 2007 года в Красноярске проводятся «процедуры реорганизации» образовательных учреждений.
«Реорганизация образовательных учреждений заключается в объединении кадровых и материальных ресурсов, что позволяет обеспечить развитие образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями экономики и социальной сферы, создать условия для оптимизации организационных ресурсов и финансовых затрат».
Сейчас в Красноярске в состав 20 общеобразовательных школ входят структурные подразделения «детский сад».
Однако внедрение платных классов с вечерним пребыванием детей в них в муниципальных школах Красноярске не планируется.