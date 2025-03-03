В Красноярске не хватает детей в садах? В школах появятся платные классы? Ответ мэрии

В Минусинске гимназия №1 и детсад «Садко» станут одним учебным заведением — одно крыло в здании сада отведут под начальную школу. Туда уже в новом учебном году пойдут четыре первых класса, два из которых станут платными. За 14 тысяч рублей в месяц дети будут оставаться в классе до 19:00–20:00: их будут укладывать на дневной сон, сделают с ними уроки, сопроводят до дополнительных занятий, посетят бассейн.