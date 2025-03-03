В Красноярске таксист забрал себе выпавший кошелек клиентки и попал под суд

Posted 3 марта, 02:14
Published 3 марта, 02:14
Modified 3 марта, 08:58
Updated 3 марта, 08:58
Все произошло в ноябре 2024 года. Красноярска написала заявление в полицию о том, что у нее пропал кошелек, в котором лежали 12 тысяч рублей.
Она рассказала, что обнаружила пропажу после поездки на такси. В машине у нее рассыпались вещи и она не заметила, что выронила кошелек. Красноярка несколько раз звонила водителю, чтобы он поискал кошелек и посмотрел багажник, где стояли сумки, однако он заявил, что ничего не нашел.
Полицейские установили, что водитель после звонка клиентки сразу нашел кошелек, но решил его не возвращать, так как нуждался в деньгах.
Против 22-летненго красноярца возбудили и расследовали дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет колонии.