В Красноярске таксист забрал себе выпавший кошелек клиентки и попал под суд

Она рассказала, что обнаружила пропажу после поездки на такси. В машине у нее рассыпались вещи и она не заметила, что выронила кошелек. Красноярка несколько раз звонила водителю, чтобы он поискал кошелек и посмотрел багажник, где стояли сумки, однако он заявил, что ничего не нашел.