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Posted 3 марта, 02:14

Published 3 марта, 02:14

Modified 3 марта, 08:58

Updated 3 марта, 08:58

В Красноярске таксист забрал себе выпавший кошелек клиентки и попал под суд

В Красноярске таксист забрал себе выпавший кошелек клиентки и попал под суд

3 марта 2025, 02:14
Фото: 1MI.
Красноярского таксиста осудят за кражу у клиентки. Он забрал ее выпавший кошелек, а после заявил, что его не видел.

Все произошло в ноябре 2024 года. Красноярска написала заявление в полицию о том, что у нее пропал кошелек, в котором лежали 12 тысяч рублей.

Она рассказала, что обнаружила пропажу после поездки на такси. В машине у нее рассыпались вещи и она не заметила, что выронила кошелек. Красноярка несколько раз звонила водителю, чтобы он поискал кошелек и посмотрел багажник, где стояли сумки, однако он заявил, что ничего не нашел.

Полицейские установили, что водитель после звонка клиентки сразу нашел кошелек, но решил его не возвращать, так как нуждался в деньгах.

Против 22-летненго красноярца возбудили и расследовали дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет колонии.

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#Владислав Савончик#Деньги#Красноярск#Полиция#Такси#Суд#Уголовное дело
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