prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 07:46

Published 3 марта, 07:46

Modified 3 марта, 07:48

Updated 3 марта, 07:48

В центре Красноярска закрылся один из старейших ресторанов

В центре Красноярска закрылся один из старейших ресторанов

3 марта 2025, 07:46
Фото: 2gis.ru.
Ресторан «Океан Grill» на перекрестке Красной Армии и Диктатуры Пролетариата больше не работает. Помещению ищут арендатора.

Информация о ресторане недавно пропала из онлайн-карт. Однако когда именно перестал рабоать ресторан, неясно.

На сайте «Деловой Красноярск» появилось объявление о сдаче помещения ресторана в аренду за 1,15 миллиона рублей в месяц. Его площадь — 1031 квадратный метр.

Само помещение разделено на две зоны: кухню и подсобные помещения и зал с банкетной зоной, баром и гардеробом.

Фото: knkrsk.ru

При этом в объявлении указано, что арендовать помещение можно не только под ресторан, но и «для ведения любого другого вида коммерческой деятельности».

Ресторан «Океан Grill» открылся в начале 2010 года на месте ресторана «Жемчужный». Заведение сначала входило в группу ресторатора Владимира Владимирова, но в 2015 году вышло из нее.

  • В Красноярске с начала 2025 года уже закрылось несколько заведений. Среди них: кафе «Невредные радости», кофе-бар «Алхимия» и другие. Еще прекратил работу один из филиалов блинной «Блинбери».
  • Рестогруппа 0.75 Group приняла решение закрыть ресторан N’Kei — он проработает еще несколько дней.
Читайте также:
В крае закрылось 255 алкомаркетов и винотек. А покупать алкоголь стали большеВ Красноярске закрылась старейшая пивоварня в Сибири. Она работала с 1875 годаНа «Столбах» закрыли торговые павильоны с кофе, сувенирами и пончиками. Почему?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Рестораны#Аренда#Красной Армии#Закрытие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика