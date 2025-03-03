В центре Красноярска закрылся один из старейших ресторанов

Posted 3 марта, 07:46
Published 3 марта, 07:46
Modified 3 марта, 07:48
Updated 3 марта, 07:48
Информация о ресторане недавно пропала из онлайн-карт. Однако когда именно перестал рабоать ресторан, неясно.
На сайте «Деловой Красноярск» появилось объявление о сдаче помещения ресторана в аренду за 1,15 миллиона рублей в месяц. Его площадь — 1031 квадратный метр.
Само помещение разделено на две зоны: кухню и подсобные помещения и зал с банкетной зоной, баром и гардеробом.
При этом в объявлении указано, что арендовать помещение можно не только под ресторан, но и «для ведения любого другого вида коммерческой деятельности».
Ресторан «Океан Grill» открылся в начале 2010 года на месте ресторана «Жемчужный». Заведение сначала входило в группу ресторатора Владимира Владимирова, но в 2015 году вышло из нее.