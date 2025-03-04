Богучанская ГЭС меняет режим работы в преддверии весеннего паводка

Posted 4 марта, 06:33
Published 4 марта, 06:33
Modified 4 марта, 06:35
Updated 4 марта, 06:35
С 4 марта по 4 апреля 2025 года Богучанская ГЭС будет работать в новом режиме, установленном Енисейским бассейновым водным управлением (Росводресурсы). Согласно решению, среднесуточные расходы воды через гидроагрегаты станции должны составлять от 2900 до 3200 кубометров в секунду. Этот режим отличается от предыдущего, который действовал с 1 февраля и предусматривал расходы воды в пределах 3100-3300 кубометров в секунду.
Решение о переходе на новый режим работы было принято на основе рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада (МРГ), а также по результатам тщательного анализа гидрологической обстановки, сложившейся на озере Байкал, реках Ангаре и Енисее. Комиссия, состоящая из экспертов различных ведомств, регулярно оценивает ситуацию и дает рекомендации по управлению водными ресурсами в регионе.
По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в феврале 2025 года на всей территории Красноярского края наблюдалась аномально теплая погода. Температура воздуха превышала норму на 1-7 градусов. Кроме того, количество выпавших осадков на 20-30% превысило среднемноголетние значения. Специалисты УГМС также оценили снегозапасы в Приангарье, которые составили от 60 до 110% от нормы. Это означает, что весной в реки может поступить значительное количество талой воды, что может привести к повышению уровня воды и паводкам. Кромка льда в нижнем бьефе Богучанской ГЭС достигла своей крайней точки 3 февраля, после чего началось медленное отступление вниз по течению. К началу марта кромка льда находилась в 45 км выше села Богучаны, что на 16 км ниже, чем в это же время в 2024 году. Эта информация также учитывалась при принятии решения о новом режиме работы станции.