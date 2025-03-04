Богучанская ГЭС меняет режим работы в преддверии весеннего паводка

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в феврале 2025 года на всей территории Красноярского края наблюдалась аномально теплая погода. Температура воздуха превышала норму на 1-7 градусов. Кроме того, количество выпавших осадков на 20-30% превысило среднемноголетние значения. Специалисты УГМС также оценили снегозапасы в Приангарье, которые составили от 60 до 110% от нормы. Это означает, что весной в реки может поступить значительное количество талой воды, что может привести к повышению уровня воды и паводкам. Кромка льда в нижнем бьефе Богучанской ГЭС достигла своей крайней точки 3 февраля, после чего началось медленное отступление вниз по течению. К началу марта кромка льда находилась в 45 км выше села Богучаны, что на 16 км ниже, чем в это же время в 2024 году. Эта информация также учитывалась при принятии решения о новом режиме работы станции.