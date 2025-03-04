Более 500 участников приехали на семейный лыжный фестиваль «На лыжи»

Posted 4 марта, 02:39
Published 4 марта, 02:39
Modified 4 марта, 02:41
Updated 4 марта, 02:41
Дети младше семи лет пробежали трассу длиной 500 метров. Каждый из них получил приветственную медаль. Взрослые любители лыж покоряли трассу в 1000 метров. А профессионалы боролись в номинации «абсолют» на трассах 3000 и 5000 метров. Для болельщиков, чтобы не замерзли, волонтеры Эн+ провели веселую разминку. Детворе предлагали поучаствовать в веселых конкурсах и играх.
Такое позитивное отношение к спорту — это одна из главных задач, которую ставит перед собой компания Эн+, поддерживая и развивая лыжный спорт в городах ответственности, рассказывает Станислав Легенза, директор Красноярской ГЭС (один из активов холдинга Эн+):
«Этот проект родился как популяризация одного из самых народных и массовых видов спорта. И важно, что принять участие в забеге можно всей семьей, у нас предусмотрены трассы как для самых маленьких любителей лыж, так и для профессионалов. Компания Эн+ строит и обновляет лыжную инфраструктуру в Дивногорске, и мы очень рады, что наша лыжная база, построенная несколько лет назад, сегодня пользуется такой популярностью у любителей зимних видов спорта».
Фестиваль «На лыжи» проходит в Дивногорске уже в шестой раз. Министр спорта Красноярского края Денис Петровский отметил, что его популярность говорит о востребованности таких форматов. «Фестиваль пользуется спросом — это очень важно. И что еще важно, что здесь такой идеальный симбиоз корпоративного и массового спорта, потому что проект реализуется компанией Эн+. Здорово что это именно лыжные гонки, потому что нам важно во взаимодействии с крупными компаниями продвигать наши классические ценности и традиционные для Сибири виды спорта».
Проект создан по инициативе промышленника Олега Дерипаски в 2016 году и направлен на развитие лыжного спорта и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта. Проект реализуется с 2016 года на территории Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края, Республик Хакасия и Коми совместными усилиями компании Эн+ и компании РУСАЛ при поддержке Федерации лыжных гонок России и муниципалитетов. В 2025 году фестиваль прошел в 21 городе присутствия компаний Эн+ и РУСАЛ. В Дивногорске фестиваль проводится при поддержке администрации города.