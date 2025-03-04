Более 500 участников приехали на семейный лыжный фестиваль «На лыжи»

Фестиваль «На лыжи» проходит в Дивногорске уже в шестой раз. Министр спорта Красноярского края Денис Петровский отметил, что его популярность говорит о востребованности таких форматов. «Фестиваль пользуется спросом — это очень важно. И что еще важно, что здесь такой идеальный симбиоз корпоративного и массового спорта, потому что проект реализуется компанией Эн+. Здорово что это именно лыжные гонки, потому что нам важно во взаимодействии с крупными компаниями продвигать наши классические ценности и традиционные для Сибири виды спорта».