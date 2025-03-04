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Posted 4 марта, 11:52

Published 4 марта, 11:52

Modified 4 марта, 11:54

Updated 4 марта, 11:54

Что подарить на 8 Марта? Топ популярных подарков у красноярцев

Что подарить на 8 Марта? Топ популярных подарков у красноярцев

4 марта 2025, 11:52
Фото: 1MI.
Рассказываем, что можно подарить на 8 Марта. Составили топ на основе популярных подарков, которые собираются дарить красноярцы.

Данными о росте продаж с «ПМ» поделились аналитики «Авито». Лидер — клубника в шоколаде. Продажи в феврале 2025 года увеличились в 2,5 раза по сравнению с февралем 2024 года.

Можно купить как наборы в коробках, так и клубничные букеты, стоимость стартует от 450 рублей.

Фото: «Авито»

Еще можно подарить и другие съедобные букеты — из зефира, орехов и шоколадных конфет, сыра, морепродуктов и колбасных изделий. Продажи год к году увеличились в 2 раза.

В этом году также популярны аксессуары — ремни, брелоки, обвесы. Их в феврале 2025 года покупали на 80% чаще, чем в прошлом году. Также выросли продажи шкатулок ручной работы (+54%) и хендмейд-свечей (+91%).

Фото: «Авито»

В топе подарков гаджеты. На 18% чаще стали покупать планшеты и электронные книги.

Одни из самых популярных подарков — это одежда, сумки или обувь. Еще чаще к празднику стали покупать товары для хобби.

По данным аналитиков Авито, другие классические подарки в этом году тоже в тренде: продажи наборов косметики выросли на 11% в сравнении с февралем 2024 года, парфюмерии — на 16%.

Еще пользователи стали чаще заказывать цветы — продажи букетов за последний месяц выросли на 50% в сравнении с январем 2025 года.

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