Что подарить на 8 Марта? Топ популярных подарков у красноярцев

Posted 4 марта, 11:52
Published 4 марта, 11:52
Modified 4 марта, 11:54
Updated 4 марта, 11:54
Данными о росте продаж с «ПМ» поделились аналитики «Авито». Лидер — клубника в шоколаде. Продажи в феврале 2025 года увеличились в 2,5 раза по сравнению с февралем 2024 года.
Можно купить как наборы в коробках, так и клубничные букеты, стоимость стартует от 450 рублей.
Еще можно подарить и другие съедобные букеты — из зефира, орехов и шоколадных конфет, сыра, морепродуктов и колбасных изделий. Продажи год к году увеличились в 2 раза.
В этом году также популярны аксессуары — ремни, брелоки, обвесы. Их в феврале 2025 года покупали на 80% чаще, чем в прошлом году. Также выросли продажи шкатулок ручной работы (+54%) и хендмейд-свечей (+91%).
В топе подарков гаджеты. На 18% чаще стали покупать планшеты и электронные книги.
Одни из самых популярных подарков — это одежда, сумки или обувь. Еще чаще к празднику стали покупать товары для хобби.
По данным аналитиков Авито, другие классические подарки в этом году тоже в тренде: продажи наборов косметики выросли на 11% в сравнении с февралем 2024 года, парфюмерии — на 16%.
Еще пользователи стали чаще заказывать цветы — продажи букетов за последний месяц выросли на 50% в сравнении с январем 2025 года.
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