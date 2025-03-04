До +2 и снег: какая погода будет на 8 марта в Красноярске и крае?

Posted 4 марта, 06:58
Published 4 марта, 06:58
Modified 4 марта, 07:00
Updated 4 марта, 07:00
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, что к 8 и 9 марта в крае ожидается небольшое потепление — ночью будет от 0 до –10, а днем от +3 до –10.
В субботу, 8 марта, сервис Gismeteo прогнозирует до +1 градуса днем. Будет облачно и пойдет снег — выпадет до 1 мм осадков. В ночь на воскресенье похолодает до –5 градусов.
Похожий прогноз дает сервис «Яндекс Погода». Днем 8 марта обещают потепление до +2. Обещают облачный день и небольшой снег. Ночью до –6 градусов.