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Posted 4 марта, 06:58

Published 4 марта, 06:58

Modified 4 марта, 07:00

Updated 4 марта, 07:00

До +2 и снег: какая погода будет на 8 марта в Красноярске и крае?

До +2 и снег: какая погода будет на 8 марта в Красноярске и крае?

4 марта 2025, 06:58
Фото: prmira.ru.
Публикуем прогноз погоды от синоптиков и метеосервисов на 8 марта.

Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, что к 8 и 9 марта в крае ожидается небольшое потепление — ночью будет от 0 до –10, а днем от +3 до –10.

В субботу, 8 марта, сервис Gismeteo прогнозирует до +1 градуса днем. Будет облачно и пойдет снег — выпадет до 1 мм осадков. В ночь на воскресенье похолодает до –5 градусов.

Фото: gismeteo.ru

Похожий прогноз дает сервис «Яндекс Погода». Днем 8 марта обещают потепление до +2. Обещают облачный день и небольшой снег. Ночью до –6 градусов.

Фото: yandex.ru/pogoda
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