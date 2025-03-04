Экс-премьер Красноярского края Юрий Лапшин собирается обжаловать приговор

Posted 4 марта, 09:37
Published 4 марта, 09:37
Modified 4 марта, 09:39
Updated 4 марта, 09:39
Экс-замгубернатора Юрия Лапшина приговорили к 3,5 года колонии общего режима по делу о махинациях с метро. Экс-руководителю краевого транспортного управления Константину Мандрову, которого судили вместе с Лапшиным, дали 10 лет строгого режима и штраф в размере 5 миллионов рублей.
Адвокат Юрия Лапшина Дмитрий Кравченко рассказал журналистам после заседания, что не согласен с приговором — его собираются обжаловать в течение 15 дней.
«С результатом не согласны, с приговором не согласны. Данный приговор будет обжалован в установленном законом порядке. Не согласен с самим фактом признания виновным по указанной статье, и с видом и размером наказания также», — сказал Кравченко.
Лапшина и Мандрова обвинили в превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ). Последнему также вменили получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По версии обвинения, в декабре 2019 года Лапшин, зная, что работы по изменению проекта метро не были выполнены, дал распоряжение Константину Димитрову, который тогда являлся министром транспорта, подписать документы о приемке проектных работ. Проект выполняла компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.
По данным обвинения, Димитров спустил указание о подписи в краевое транспортное управление: документы были подписаны, а «КрасноярскТИСИЗ» получил более 740 миллионов рублей за не полностью выполненные работы.
После Мандров за это подписание и покровительство якобы получил взятку в размере 5 миллионов. Обвинение считает, что Мандров был в курсе невыполненных работ и сообщал об этом Димитрову, а тот — Лапшину.