Экс-премьеру Лапшину дали 3,5 года колонии за махинации с метро. Мандрову — 10 лет

Posted 4 марта, 08:07
Published 4 марта, 08:07
Modified 4 марта, 08:21
Updated 4 марта, 08:21
Лапшина и Мандрова обвинили в превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ). Последнему также вменили получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По версии обвинения, в декабре 2019 года Лапшин, зная, что работы по изменению проекта метро не были выполнены, дал распоряжение Константину Димитрову, который тогда являлся министром транспорта, подписать документы о приемке проектных работ. Проект выполняла компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.
По данным обвинения, Димитров спустил указание о подписи в краевое транспортное управление: документы были подписаны, а «КрасноярскТИСИЗ» получил более 740 миллионов рублей за не полностью выполненные работы.
После Мандров за это подписание и покровительство якобы получил взятку в размере 5 миллионов. Обвинение считает, что Мандров был в курсе невыполненных работ и сообщал об этом Димитрову, а тот — Лапшину.
Суд приговорил Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о хищении при проектировании метро и потребовал взыскать с него 741 миллион и 211 миллионов рублей. Димитров получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима