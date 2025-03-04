Где купить тюльпаны к 8 Марта в Красноярске? Вот адреса

Posted 4 марта, 07:18
Published 4 марта, 07:18
Modified 4 марта, 07:20
Updated 4 марта, 07:20
В мэрии выделили 46 точек в разных районах города, где можно законно торговать цветами — они будут работать до 8–9 марта.
Так, в Железнодорожном районе будут работать пять точек:
В Кировском районе будет четыре точки.
Продавать цветы будут и в Ленинском районе. Всего откроют четыре площадки.
В Октябрьском районе торговлю цветами разрешили по десяти адресам:
В Центральном районе торговлю разрешили по трем адресам.
Три точки будут в Свердловском районе:
В Советском районе разрешили работу 17 точек:
Как отметили в мэрии, предприниматели после завершения работы обязаны убрать за собой коробки и упаковки от цветов. За торговлю в неустановленных местах грозит штраф.