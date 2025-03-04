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Posted 4 марта, 07:18

Published 4 марта, 07:18

Modified 4 марта, 07:20

Updated 4 марта, 07:20

В мэрии рассказали, где в Красноярске можно будет купить тюльпаны к 8 Марта

Где купить тюльпаны к 8 Марта в Красноярске? Вот адреса

4 марта 2025, 07:18
Фото: admkrsk.ru.

В мэрии рассказали, где в Красноярске можно будет купить тюльпаны к 8 Марта

В преддверии 8 Марта в Красноярске начнут продавать тюльпаны. Рассказываем, где их можно найти.

В мэрии выделили 46 точек в разных районах города, где можно законно торговать цветами — они будут работать до 8–9 марта.

Так, в Железнодорожном районе будут работать пять точек:

  • Ленина, 128;
  • Ломоносова, 94;
  • Менжинского, 10а;
  • Северо-Енисейская, 44;
  • Красномосковская, 32.
Фото: admkrsk.ru

В Кировском районе будет четыре точки.

  • Щорса, 31 и 46;
  • Академика Павлова, 35 и 55;

Продавать цветы будут и в Ленинском районе. Всего откроют четыре площадки.

  • Волжская, 9;
  • Красноярский рабочий, 47 и 80;
  • Амурская, 30а.

В Октябрьском районе торговлю цветами разрешили по десяти адресам:

  • Тотмина, 8-10, 35 и 35а;
  • Ладо Кецховели, 65а;
  • Мирошниченко, 3 и 4;
  • Петра Словцова, 12 — у остановки «Поликлиника»;
  • Норильская, 1а/1;
  • Академгородок, 3а;
  • Пролетарская, 157/2 — озеро-парк Октябрьский.

В Центральном районе торговлю разрешили по трем адресам.

  • Диктатуры Пролетариата, 42;
  • Республики, 43;
  • Шахтёров, 51.
Фото: admkrsk.ru

Три точки будут в Свердловском районе:

  • Алеши Тимошенкова, 81а;
  • Королёва, 1а — на парковке возле супермаркета;
  • Семафорная, 123.

В Советском районе разрешили работу 17 точек:

  • 9 Мая, 35а и 51-55;
  • 60 лет Образования СССР, 7а и 20г;
  • 78 Добровольческой Бригады, 10 и 11;
  • Авиаторов, 68;
  • Аэровокзальная, 22/1;
  • Весны, 16а;
  • Взлётная, 10;
  • Комсомольский, 3а;
  • Мате Залки, 5-9;
  • Молокова, 3 и 54;
  • Шумяцкого, 2а;
  • Тельмана, 43;
  • Ястынская, 19а.

Как отметили в мэрии, предприниматели после завершения работы обязаны убрать за собой коробки и упаковки от цветов.​ За торговлю в неустановленных местах грозит штраф.

  • В этом году в честь Международного женского дня не будет дополнительного выходного — 8 марта выпадает на субботу. Так, отдыхать жители будут с 8 по 10 марта включительно.
  • Еще мы рассказывали о погоде на 8 марта и первые дни весны. Синоптики обещают к празднику потепление.
  • Здесь мы собрали список подарков, которые могут порадовать девушек и женщин на 8 Марта — в подборке идеи для презента девушке, коллеге, маме.
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