Коммунальщики три дня вытаскивали куски асфальта из канализации в Красноярске

В «Краскоме» и ранее рассказывали о похожем случае, когда подрядчики закатали колодец в асфальт на скандальном Копыловском мосту и засорили коллектор. Тогда ремонтников заставили все чистить под контролем мэрии. В компании сообщают, что периодически дорожно-ремонтные службы подходят к работе безответственно.