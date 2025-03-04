Коммунальщики три дня вытаскивали куски асфальта из канализации в Красноярске

Posted 4 марта, 05:52
Published 4 марта, 05:52
Modified 4 марта, 05:54
Updated 4 марта, 05:54
Как рассказали в «КрасКом», обломки асфальта собрал несколько кубометров различного тряпья и полностью остановили движение сточной воды. После чего вода начала выходить на проезжую часть.
В «Краскоме» и ранее рассказывали о похожем случае, когда подрядчики закатали колодец в асфальт на скандальном Копыловском мосту и засорили коллектор. Тогда ремонтников заставили все чистить под контролем мэрии. В компании сообщают, что периодически дорожно-ремонтные службы подходят к работе безответственно.