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Posted 4 марта, 05:52

Published 4 марта, 05:52

Modified 4 марта, 05:54

Updated 4 марта, 05:54

Коммунальщики три дня вытаскивали куски асфальта из канализации в Красноярске

Коммунальщики три дня вытаскивали куски асфальта из канализации в Красноярске

4 марта 2025, 05:52
Фото: КрасКом.
В Красноярске аварийная бригада три дня чистила канализационный коллектор на улице Партизана Железняка в районе Медуниверситета. Коммунальщики достали куски асфальта, который дорожники сбросили в колодец во время ремонта улицы.

Как рассказали в «КрасКом», обломки асфальта собрал несколько кубометров различного тряпья и полностью остановили движение сточной воды. После чего вода начала выходить на проезжую часть.

Видео: КрасКом.

В «Краскоме» и ранее рассказывали о похожем случае, когда подрядчики закатали колодец в асфальт на скандальном Копыловском мосту и засорили коллектор. Тогда ремонтников заставили все чистить под контролем мэрии. В компании сообщают, что периодически дорожно-ремонтные службы подходят к работе безответственно.

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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Ремонт#Мэрия#Медуниверситет#Коммунальные услуги#Дорожные работы#Копыловский мост#Асфальт#Канализация
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