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Posted 4 марта, 08:19

Published 4 марта, 08:19

Modified 4 марта, 08:21

Updated 4 марта, 08:21

Красноярск попал в топ-10 самых гостеприимных российских городов

Красноярск попал в топ-10 самых гостеприимных российских городов

4 марта 2025, 08:19
Фото: prmira.ru.
Красноярск попал в топ-10 самых гостеприимных российских городов — больше половины жителей будут рады увеличению турпотока.

Результатами опроса жителей с «ПМ» поделился сервис SuperJob.

Красноярск занял седьмое место в рейтинге гостеприимных российских городов наравне с Воронежем и Пермью: 58% местных жителей хотят, чтобы в их город увеличился поток туристов.

Однако 18% опрошенных красноярцев не хотят, чтобы город посещало больше туристов. Еще 24% затруднились ответить.

В Москве и Санкт-Петербурге 39% и 43% жителей соответственно выразили желание, чтобы в их города приезжало больше туристов.

Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград — 68% опрошенных хотят, чтобы в город приезжало больше туристов, Омск (65%) и Уфа — 64%.

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