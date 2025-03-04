Красноярск попал в топ-10 самых гостеприимных российских городов

Posted 4 марта, 08:19
Published 4 марта, 08:19
Modified 4 марта, 08:21
Updated 4 марта, 08:21
Результатами опроса жителей с «ПМ» поделился сервис SuperJob.
Красноярск занял седьмое место в рейтинге гостеприимных российских городов наравне с Воронежем и Пермью: 58% местных жителей хотят, чтобы в их город увеличился поток туристов.
Однако 18% опрошенных красноярцев не хотят, чтобы город посещало больше туристов. Еще 24% затруднились ответить.
В Москве и Санкт-Петербурге 39% и 43% жителей соответственно выразили желание, чтобы в их города приезжало больше туристов.
Среди самых гостеприимных регионов России оказались Волгоград — 68% опрошенных хотят, чтобы в город приезжало больше туристов, Омск (65%) и Уфа — 64%.