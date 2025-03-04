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Posted 4 марта, 11:19

Published 4 марта, 11:19

Modified 4 марта, 11:21

Updated 4 марта, 11:21

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в марте

Красноярцы могут попасть на бесплатные киносеансы в марте. Где и что покажут?

4 марта 2025, 11:19
Фото: 2gis.ru.

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в марте

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в Доме дружбы народов на Красрабе в марте.

С понедельника по пятницу там показывают кинокартины Мосфильма. По вторникам еще проводят показы документальных фильмов, по пятницам — мультфильмов. Вход свободный.

Ближайшие кинопоказы пройдут 5, 6 и 7 марта. В среду, 5 марта, в 17:00 покажут фильм «Да здравствует Мексика!» (12+), 6 марта в 17:00 — фильм «Будьте моим мужем» (12+), 7 марта в 15:00 покажут мультфильмы «Нелётная погода», «Сколько весит облако?», «Кнопка», «Детское время», «Команда Познавалова. Тайна едкого дыма», «Опасное погружение» (6+).

Вот какие еще фильмы покажут в ближайшие дни:

  • 10 марта в 17:00 — фильм «Вчера, сегодня и всегда» (0+);
  • 11 марта в 11:00— документальный фильм «Валерьян Сергин» (0+);
  • 11 марта в 17:00 — фильмы «Дорога к морю» (12+);
  • 12 марта в 15:00 — фильм «У тихой пристани» (12+);

Расписание на другие дни марта и описание фильмов можно посмотреть тут.

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