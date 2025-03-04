Красноярцы могут попасть на бесплатные киносеансы в марте. Где и что покажут?

Posted 4 марта, 11:19
Published 4 марта, 11:19
Modified 4 марта, 11:21
Updated 4 марта, 11:21
С понедельника по пятницу там показывают кинокартины Мосфильма. По вторникам еще проводят показы документальных фильмов, по пятницам — мультфильмов. Вход свободный.
Ближайшие кинопоказы пройдут 5, 6 и 7 марта. В среду, 5 марта, в 17:00 покажут фильм «Да здравствует Мексика!» (12+), 6 марта в 17:00 — фильм «Будьте моим мужем» (12+), 7 марта в 15:00 покажут мультфильмы «Нелётная погода», «Сколько весит облако?», «Кнопка», «Детское время», «Команда Познавалова. Тайна едкого дыма», «Опасное погружение» (6+).
Вот какие еще фильмы покажут в ближайшие дни:
Расписание на другие дни марта и описание фильмов можно посмотреть тут.