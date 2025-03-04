Март будет теплым? А снегопады будут? Прогноз от красноярского синоптика

Posted 4 марта, 05:54
Published 4 марта, 05:54
Modified 4 марта, 06:29
Updated 4 марта, 06:29
Ульянов рассказал на пресс-конференции в «КП-Красноярск», что в первую половину марта температура будет близка к климатической норме или чуть выше, а во вторую — немного ниже.
Это значит, что в центральных и южных районах края, куда относится Красноярск, будет от –4 до –8 градусов. При этом к 8 и 9 марта ожидается небольшое потепление — ночью от 0 до –10, а днем от +3 до –10.
В первый весенний месяц ожидается снег, при плюсовых температурах — мокрый снег. В конце марта уже возможны дожди.