Мошенники активизируются в праздники: советы, как защитить свои онлайн-покупки

Posted 4 марта, 09:31
Published 4 марта, 09:31
Modified 4 марта, 09:33
Updated 4 марта, 09:33
Антифишинговые системы фиксируют резкий рост числа мошеннических сайтов, имитирующих известные бренды и предлагающих несуществующие акции. Как показывает статистика, праздничные дни традиционно становятся периодом повышенной активности для интернет-мошенников, и этот год не стал исключением.
По данным антифишинговой платформы МегаФона, количество мошеннических ресурсов, нацеленных на обман пользователей, в январе–феврале текущего года увеличилось вдвое по сравнению с обычным периодом. Обычно перед праздниками защитные системы фиксируют рост числа фишинговых сайтов примерно на треть, однако в этом году ситуация оказалась значительно серьезнее: уже в начале года количество выявленных мошеннических доменов превысило 30 тысяч, тогда как в прошлом году в новогодние каникулы и в преддверии гендерных праздников этот показатель составлял около 17 тысяч.
Чаще всего мошенники используют ресурсы, имитирующие инвестиционные проекты и финансовые организации. Подобные сайты составляют около 60% от общего числа фишинговых ресурсов. Злоумышленники маскируются под известные бренды и предлагают пользователям получить выплаты по случаю праздника или выгодно вложить деньги, для чего необходимо зарегистрироваться и указать данные своей банковской карты. Также распространены сайты, имитирующие маркетплейсы и крупные интернет-магазины известных брендов. На них пользователям предлагают принять участие в несуществующих розыгрышах или получить бонусы и скидки на товары в честь праздника. Такие ресурсы составляют около 10% от общего числа фишинговых сайтов.
Специалисты отмечают, что полученные при помощи фишинга сведения злоумышленники используют для дальнейшего давления на пользователей, получения доступа к их денежным средствам и конфиденциальной информации. Статистика показывает, что мошеннические кампании адаптируются к праздникам, таким как День защитника Отечества и Международный женский день, используя праздничную тематику для привлечения внимания и обмана пользователей.
В последнее время также растет количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу учетных записей в мессенджерах и социальных сетях. Эта тенденция не связана напрямую с праздниками, однако динамика ее развития вызывает серьезную обеспокоенность. Если ранее выявлялось около одной тысячи таких доменов в день, то сейчас этот показатель превышает 2,5 тысячи сайтов. На подобных ресурсах пользователей обычно просят авторизоваться через мессенджер или социальную сеть, чтобы принять участие в голосовании, получить доступ к акции или подтвердить безопасность своего аккаунта. Отдельно стоит отметить сайты, имитирующие официальные сервисы проверки доступов или разрешений, такие как «Проверка запрета на въезд в РФ онлайн» или «Управление по вопросам миграции». На таких сайтах пользователей просят ввести номер телефона и код из СМС, который приходит в мессенджере. Этот код используется мошенниками для получения доступа к учетной записи жертвы.
Эксперты подчеркивают, что персональные и учетные данные являются самой ценной информацией, к которой мошенники стремятся получить доступ. Для этого они используют различные методы, включая взлом аккаунтов, фишинг и телефонные разговоры, во время которых жертвы добровольно сообщают свои данные. Угон аккаунта является первым этапом мошеннической схемы. Впоследствии учетные записи могут использоваться для мошенничества по списку контактов, распространения спама, получения доступа к закрытым сообществам, конфиденциальным данным и денежным средствам жертвы.
Для защиты от фишинга специалисты рекомендуют добавить часто используемые официальные ресурсы в закладки браузера или скачивать официальные приложения. Также необходимо установить антивирусное программное обеспечение и использовать двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, где это возможно. Важно не пренебрегать предупреждениями оператора или защитных приложений при переходе на потенциально опасные страницы, не вводить код подтверждения, если нет уверенности в легитимности ресурса, и всегда проверять информацию в официальных источниках.
«Мы всегда уделяем повышенное внимание угрозам в цифровом пространстве, с которыми могут столкнуться наши абоненты. Отслеживаем тенденции, новые приемы мошенников, чтобы предупреждать наших абонентов и совершенствовать продукты для защиты как абонентов, так и корпоративных клиентов. Противодействие мошенничеству ведется на разных уровнях, но важно помнить простые правила и следовать рекомендациям», — отметил директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.