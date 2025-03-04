Мошенники активизируются в праздники: советы, как защитить свои онлайн-покупки

В последнее время также растет количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу учетных записей в мессенджерах и социальных сетях. Эта тенденция не связана напрямую с праздниками, однако динамика ее развития вызывает серьезную обеспокоенность. Если ранее выявлялось около одной тысячи таких доменов в день, то сейчас этот показатель превышает 2,5 тысячи сайтов. На подобных ресурсах пользователей обычно просят авторизоваться через мессенджер или социальную сеть, чтобы принять участие в голосовании, получить доступ к акции или подтвердить безопасность своего аккаунта. Отдельно стоит отметить сайты, имитирующие официальные сервисы проверки доступов или разрешений, такие как «Проверка запрета на въезд в РФ онлайн» или «Управление по вопросам миграции». На таких сайтах пользователей просят ввести номер телефона и код из СМС, который приходит в мессенджере. Этот код используется мошенниками для получения доступа к учетной записи жертвы.