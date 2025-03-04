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Posted 4 марта, 06:30

Published 4 марта, 06:30

Modified 4 марта, 06:32

Updated 4 марта, 06:32

На Красноярск обрушится затяжная магнитная буря

На Красноярск надвигается магнитная буря. Она задержится почти на две недели

4 марта 2025, 06:30
Фото: prmira.ru.

На Красноярск обрушится затяжная магнитная буря

В Красноярск уже сегодня, 4 марта, придет геомагнитная буря. Она задержится до 19 марта.

Данные появились на сайте Time-In.ru. Согласно прогнозу, небольшие геомагнитные возмущения начнутся днем во вторник, 4 марта. К вечеру мощность колебаний достигнет 4-5 баллов.

Буря продолжится 5 марта, но к вечеру ослабеет до 2 баллов. Однако вечером 6 марта снова начнется «слабая геомагнитная буря». Буря усилится до 5 баллов 8–9 марта.

Фото: time-in.ru

С 10 до 19 марта сила геомагнитных возмущений будет достигать 3-5 баллов. С вечера 19 марта буря начнет ослабевать.

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана. Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи рекомендуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики советуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать высоких нагрузок.

Ранее «ПМ» поговорил с врачом и спросил, действительно ли магнитные бури влияют на человека, какие симптомы могут появиться и как защитить здоровье.

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