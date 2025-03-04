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Posted 4 марта, 02:59

Published 4 марта, 02:59

Modified 4 марта, 03:13

Updated 4 марта, 03:13

Писательница из Красноярска стала самым издаваемым автором в стране

Писательница из Красноярска стала самым издаваемым автором в стране

4 марта 2025, 02:59
Фото: Анна Джейн.
Красноярская писательница Анна Джейн (Потапкина) стала самым издаваемым автором в России в 2024 году. Об этом сообщили в Красноярскстате.

По данным статистиков, книги Анны Джейн выпустили общим тиражом 2,2 миллиона экземпляров. Вторую строчку рейтинга занял Фёдор Достоевский — 941 тысячи экземпляров.

В 2023 году тираж произведений писательницы из Красноярска составил 874 тысяч экземпляров и превысил издания российских классиков.

Анна Джейн — псевдоним писательницы Анны Потапкиной. Она писала в жанре young adult — направление, рассчитанное на подростков и молодых людей от 12 до 25 лет.

Писательница родилась в 1988 году в Красноярске. С 2010 года она начала публиковать свои произведения в интернете, а с 2014 издавала бумажные книги. 1 февраля 2023 года родственники Анны сообщили, что она умерла из-за проблем со здоровьем.

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