Почему красноярцы любят Таиланд: туризм, медицина, инвестиции

Posted 4 марта, 02:00
Published 4 марта, 02:00
Modified 4 марта, 02:00
Updated 4 марта, 02:00
Туристам Таиланд нравится комфортным климатом, чистыми пляжами, вкусной и недорогой едой, и если говорить именно о красноярцах, то немаловажным плюсом становятся прямые рейсы и единый часовой пояс. Многие приезжают на «зимовку», а некоторые влюбляются в страну настолько, что покупают там жилье для себя. Представитель тайской девелоперской компании Siamese Asset в России и СНГ Леонид Устинов подчеркивает, что инвесторы обращают внимание на Таиланд благодаря росту экономики, стабильности национальной валюты — тайского бата, развитию инфраструктуры.
Таиланд — вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии, уступающая только Индонезии. Это также один из самых динамично развивающихся регионов, который сегодня активно привлекает иностранные инвестиции. В 2025 году ВВП Таиланда может вырасти на 2,4–2,9%, а экспорт — на 1,5–2,5%.
Экономику Таиланда стимулируют несколько отраслей. Первая — туризм: он сильно пострадал в пандемию, но сейчас близок к полному восстановлению. За 2024 год в страну въехали 35 млн путешественников, которые суммарно потратили в стране 1,6 трлн батов (около $47,6 млрд по курсу на конец февраля 2025 года). Больше всего иностранных туристов было из Китая, Малайзии, Индии, Южной Кореи и России. В 2025 году доходы от туризма могут вырасти на 7,5%, а количество въездов иностранных путешественников — достичь 40 млн.
Помимо этого Таиланд развивает производство полупроводников. Компания UNIQUE Integrated Technology, которая относится к Foxconn, крупнейшему производителю электроники, инвестирует 10,5 млрд батов (около $311 млн) в строительство двух заводов в Таиланде. Это позволит экспортировать продукцию на сумму в 6 млрд батов (около $178 млн) ежегодно.
Власти Таиланда вкладывают ресурсы в улучшение инфраструктуры городов — на Пхукете должен появиться второй аэропорт, в Пханг Нга будут строить международный аэропорт, а аэропорт Краби будет модернизирован. Также на Пхукете планируют строительство высокоскоростных магистралей.
В главном аэропорту Бангкока в сентябре 2023 года появился еще один терминал, Satellite 1 Terminal, который увеличил его пропускную способность с 45 млн до 60 млн человек в год. И в ближайшие годы пропускная способность аэропорта Бангкока должна вырасти до 150 млн пассажиров в год.
Сектор здравоохранения в Таиланде, который известен качеством оздоровительных услуг, тоже активно развивается. В 2020 году страна поставила перед собой цель стать глобальным центром медицинского туризма, поскольку пандемия усилила внимание людей к своему здоровью.
Привлечение большего количества иностранных путешественников в страну в свою очередь становится одним из факторов интереса частных инвесторов к Таиланду. Большое количество иностранцев вкладываются в недвижимость. При этом иностранные покупатели могут владеть объектом в полной собственности, если это кондоминиум. А за приобретение недвижимости дороже 10 млн батов (около $297 тыс.) можно получить визу инвестора — то есть, легализоваться в стране.
В сегменте коммерческой недвижимости сейчас востребованы объекты гостиничного сектора, поскольку заполняемость отелей высокая — больше 70% в 2024 году, что связано с восстановлением туризма. Инвесторы вкладываются в отели или в отдельные номера, которые сдают в аренду. Популярностью в стране сегодня пользуются кондотели и брендированные резиденции. По данным тайской девелоперской компании Siamese Asset, прирост капитала вместе с арендой за 10 лет может дать владельцам недвижимости с арендными контрактами около 109% роста.
С каждым годом Таиланд становится все более привлекательным местом и для туристов, и для инвесторов, благодаря восстановлению экономики и активному развитию инфраструктуры страны, здравоохранения и появлению новых возможностей для иностранцев.