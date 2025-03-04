prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 02:00

Published 4 марта, 02:00

Modified 4 марта, 02:00

Updated 4 марта, 02:00

Почему красноярцы любят Таиланд: туризм, медицина, инвестиции

Почему красноярцы любят Таиланд: туризм, медицина, инвестиции

4 марта 2025, 02:00
Фото: Министерство туризма и спорта Таиланда (MOTS).
Таиланд много лет пользуется любовью красноярцев. В 2023 году каждый второй путешественник, летающий за границу, отправлялся именно в Таиланд, в то время как каждый третий — в Турцию.

В 2024 году эти же страны входили в тройку самых популярных у красноярских туристов, особенно в холодное время года. Разобрались, почему и чем Таиланд притягивает красноярцев.

Таиланд как глобальный центр притяжения

Туристам Таиланд нравится комфортным климатом, чистыми пляжами, вкусной и недорогой едой, и если говорить именно о красноярцах, то немаловажным плюсом становятся прямые рейсы и единый часовой пояс. Многие приезжают на «зимовку», а некоторые влюбляются в страну настолько, что покупают там жилье для себя. Представитель тайской девелоперской компании Siamese Asset в России и СНГ Леонид Устинов подчеркивает, что инвесторы обращают внимание на Таиланд благодаря росту экономики, стабильности национальной валюты — тайского бата, развитию инфраструктуры.

Таиланд — вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии, уступающая только Индонезии. Это также один из самых динамично развивающихся регионов, который сегодня активно привлекает иностранные инвестиции. В 2025 году ВВП Таиланда может вырасти на 2,4–2,9%, а экспорт — на 1,5–2,5%.

Экономику Таиланда стимулируют несколько отраслей. Первая — туризм: он сильно пострадал в пандемию, но сейчас близок к полному восстановлению. За 2024 год в страну въехали 35 млн путешественников, которые суммарно потратили в стране 1,6 трлн батов (около $47,6 млрд по курсу на конец февраля 2025 года). Больше всего иностранных туристов было из Китая, Малайзии, Индии, Южной Кореи и России. В 2025 году доходы от туризма могут вырасти на 7,5%, а количество въездов иностранных путешественников — достичь 40 млн.

Приток иностранных туристов в Таиланд в 2019–2025 годах
Приток иностранных туристов в Таиланд в 2019–2025 годах. Фото: Министерство туризма и спорта Таиланда (MOTS)

Другая значимая для экономики отрасль — промышленность. В первую очередь автомобильная, которая играет большую роль в экспортных доходах. Так Таиланд входит в тройку стран с самым большим числом заводов по производству японских автомобилей в Азии.

Помимо этого Таиланд развивает производство полупроводников. Компания UNIQUE Integrated Technology, которая относится к Foxconn, крупнейшему производителю электроники, инвестирует 10,5 млрд батов (около $311 млн) в строительство двух заводов в Таиланде. Это позволит экспортировать продукцию на сумму в 6 млрд батов (около $178 млн) ежегодно.

Туризм, медицина и инвестиции в Таиланде — возможности и перспективы развития

Власти Таиланда вкладывают ресурсы в улучшение инфраструктуры городов — на Пхукете должен появиться второй аэропорт, в Пханг Нга будут строить международный аэропорт, а аэропорт Краби будет модернизирован. Также на Пхукете планируют строительство высокоскоростных магистралей.

В главном аэропорту Бангкока в сентябре 2023 года появился еще один терминал, Satellite 1 Terminal, который увеличил его пропускную способность с 45 млн до 60 млн человек в год. И в ближайшие годы пропускная способность аэропорта Бангкока должна вырасти до 150 млн пассажиров в год.

Сектор здравоохранения в Таиланде, который известен качеством оздоровительных услуг, тоже активно развивается. В 2020 году страна поставила перед собой цель стать глобальным центром медицинского туризма, поскольку пандемия усилила внимание людей к своему здоровью.

Привлечение большего количества иностранных путешественников в страну в свою очередь становится одним из факторов интереса частных инвесторов к Таиланду. Большое количество иностранцев вкладываются в недвижимость. При этом иностранные покупатели могут владеть объектом в полной собственности, если это кондоминиум. А за приобретение недвижимости дороже 10 млн батов (около $297 тыс.) можно получить визу инвестора — то есть, легализоваться в стране.

В сегменте коммерческой недвижимости сейчас востребованы объекты гостиничного сектора, поскольку заполняемость отелей высокая — больше 70% в 2024 году, что связано с восстановлением туризма. Инвесторы вкладываются в отели или в отдельные номера, которые сдают в аренду. Популярностью в стране сегодня пользуются кондотели и брендированные резиденции. По данным тайской девелоперской компании Siamese Asset, прирост капитала вместе с арендой за 10 лет может дать владельцам недвижимости с арендными контрактами около 109% роста.

С каждым годом Таиланд становится все более привлекательным местом и для туристов, и для инвесторов, благодаря восстановлению экономики и активному развитию инфраструктуры страны, здравоохранения и появлению новых возможностей для иностранцев.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика