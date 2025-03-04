Почему красноярцы любят Таиланд: туризм, медицина, инвестиции

Экономику Таиланда стимулируют несколько отраслей. Первая — туризм: он сильно пострадал в пандемию, но сейчас близок к полному восстановлению. За 2024 год в страну въехали 35 млн путешественников, которые суммарно потратили в стране 1,6 трлн батов (около $47,6 млрд по курсу на конец февраля 2025 года). Больше всего иностранных туристов было из Китая, Малайзии, Индии, Южной Кореи и России. В 2025 году доходы от туризма могут вырасти на 7,5%, а количество въездов иностранных путешественников — достичь 40 млн.