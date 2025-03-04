Почти +100 рублей за кило: как и почему подорожала говядина в Красноярске

Posted 4 марта, 09:23
Published 4 марта, 09:23
Modified 4 марта, 09:25
Updated 4 марта, 09:25
По данным Красноярскстата, килограмм говядины (кроме бескостного мяса) в конце февраля 2024 года стоил 514,13 рубля, в конце сентября 2024 года — 553,13 рубля, в конце декабря — уже 571,4 рубля. В конце января 2025 года цены выросла до 576,17 рубля, а к концу февраля 2025 года килограмм стоил уже 609,32 рубля в среднем. Получается, мясо подорожало за год чуть больше, чем на 18%.
Килограмм бескостной говядины в январе 2024 года стоил 780,95, а в январе 2025 года уже 879,05 рубля. Это мясо стало дороже на 12%.
«ПМ» фиксировал цены на говядину в магазинах Красноярска в конце октября 2024 года. Мы сравнили, сколько теперь стоит мясо — в начале марта. За это время мякоть говядины без кости из «Ленты» подорожало с 1010,59 рубля за килограмм до 1052,69 рубля за килограмм.
Вот как подорожала говядина из магазина «Командор» и доставки «Самокат».
Например, «толстый край говяжий без кости» не только подорожал на 40 рублей (если не учитывать скидку в октябре), но и стал меньше на 100 граммов.
Стейк говяжий без кости в 250 граммов стал дороже на 70 рублей: цена выросла с 429,9 рубля до 499,9 рубля. Шея говяжья без кости подорожала с 659 рублей до 669 рублей.
В ноябре 2024 года производители подняли отпускные цены на говядину для мясоперерабатывающих комбинатов до максимума за три года, сообщали «Ведомости» со ссылкой на статистику Национального союза мясопереработчиков (НСМ).
С 11 по 17 ноября 2024 года стоимость говядины для мясоперерабатывающих предприятий достигла 700 рублей за килограмм. В том же периоде 2023 года производители реализовывали говядину за 566 рублей за килограмм, а в 2022 и 2021 годах — за 520 и 516 рублей соответственно.
Источник в одной из продуктовых сетей сообщил изданию, что для ритейла стоимость говядины выросла с начала года меньше — на 13%.
Поставщики продукции из говядины связывают подорожание с ростом отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупными поставщиками говядины в Россию. По словам источника издания, рост цен у крупнейшего импортера вызвал «цепную реакцию» и на российском рынке.
Источники Forbes обращали внимание на то, что рост оптовых цен на мясо не прекращается.
В беседе с РИАМО экономист и основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин рассказал, почему дорожает мясо:
«Мясо дорожает из-за ряда факторов. В первую очередь увеличивается себестоимость продукции, так как ее составляющие (расходы на корма, лекарства, производственное оборудование) увеличиваются в цене. Дорожает и логистика, что также сказывается на стоимости».
По его словам говядина показала наибольший рост стоимости за 2024 год среди разных видов мяса: на 25,4% — в среднем килограмм говядины обойдется в 880 рублей. Согласно прогнозам Калугина, цены на мясо продолжат расти и в 2025 году.