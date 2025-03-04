Почти +100 рублей за кило: как и почему подорожала говядина в Красноярске

По данным Красноярскстата, килограмм говядины (кроме бескостного мяса) в конце февраля 2024 года стоил 514,13 рубля, в конце сентября 2024 года — 553,13 рубля, в конце декабря — уже 571,4 рубля. В конце января 2025 года цены выросла до 576,17 рубля, а к концу февраля 2025 года килограмм стоил уже 609,32 рубля в среднем. Получается, мясо подорожало за год чуть больше, чем на 18%.