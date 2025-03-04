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Posted 4 марта, 05:08

Published 4 марта, 05:08

Modified 4 марта, 05:19

Updated 4 марта, 05:19

Пятерых членов ОПГ Малиновского отправили в колонию за драку в Красноярске

Пятерых членов ОПГ Малиновского отправили в колонию за драку в Красноярске

4 марта 2025, 05:08
Фото: СК Красноярского края.
Пять участников банды Малиновского осудили по делу нападение у фитнес-центра «Гараж» в Красноярске. Им назначили до 5,5 лет колонии, сообщили в прокуратуре и СК.

 

В феврале 2023 года 24-летний красноярец, состоящий в банде «Яриковские» получил от одного из «главарей» сообщение с просьбой приехать на «разборки» возле фитнес-центра «Гараж» на улице 8 Марта.

Подельники сняли номера со своих машин и прикрыли лица масками. У одного из 13-ти нападавших при себе имелся нож и кастет.

«По приказу» в один момент «Яриковские» с кулаками избили выходящих из спортзала двух мужчин.

Видео: СК Красноярского края.

Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в соцсетях с женой приближенного Малиновского. Его друг просто «попал под раздачу».

Вину подсудимые не признали, заявив, что непричастны к преступной группе и происшествию.

Суд признал пятерых участников избиения виновными в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и с учётом позиции прокурора назначил наказание от 2 лет 10 месяцев до 5 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении остальных участников преступления выделено в отдельное производство.

Ранее мы рассказывали, как банда Малиновского «отжала» у красноярца шесть квартир. Он заговорил спустя пять лет.

  • Сам Малиновский объявлен в международный розыск. По версии следствия, с 2018 года он создал под своим руководством преступное сообщество из более чем 50 человек, чтобы зарабатывать с помощью «совершения тяжких и особо тяжких преступлений, повышать свой авторитет».
  • На Малиновского уже заведено больше пяти уголовных дел: за руководство ОПГ (210 УК РФ), три за вымогательство (163 УК РФ) и повреждение объектов культурного наследия (243 УК РФ).
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