Пятерых членов ОПГ Малиновского отправили в колонию за драку в Красноярске

Posted 4 марта, 05:08
Published 4 марта, 05:08
Modified 4 марта, 05:19
Updated 4 марта, 05:19
В феврале 2023 года 24-летний красноярец, состоящий в банде «Яриковские» получил от одного из «главарей» сообщение с просьбой приехать на «разборки» возле фитнес-центра «Гараж» на улице 8 Марта.
Подельники сняли номера со своих машин и прикрыли лица масками. У одного из 13-ти нападавших при себе имелся нож и кастет.
«По приказу» в один момент «Яриковские» с кулаками избили выходящих из спортзала двух мужчин.
Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в соцсетях с женой приближенного Малиновского. Его друг просто «попал под раздачу».
Вину подсудимые не признали, заявив, что непричастны к преступной группе и происшествию.
Суд признал пятерых участников избиения виновными в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и с учётом позиции прокурора назначил наказание от 2 лет 10 месяцев до 5 лет 6 месяцев колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении остальных участников преступления выделено в отдельное производство.
Ранее мы рассказывали, как банда Малиновского «отжала» у красноярца шесть квартир. Он заговорил спустя пять лет.