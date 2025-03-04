В 2024 году закупки госкомпаний у МСП выросли до рекордных 9,6 трлн рублей

Posted 4 марта, 06:47
Published 4 марта, 06:47
Modified 4 марта, 06:47
Updated 4 марта, 06:47
Корпорация МСП и уполномоченные органы несут ответственность за соблюдение введенной квоты.
Рекордный результат был достигнут путем значительного увеличения объема закупок у обрабатывающих производств и наращивания поставок высокотехнологичных товаров, а также за счет российских инновационных ИТ-решений.
По словам зампредседателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, закупки госкомпаний у предприятий сектора МСП стали важным фактором в развитии бизнес-инициативы в соответствии с требованиями нового федпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В стране уверенно держится новый тренд на рост доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП-компаний. В прошлом году МСП поставили крупным госкомпаниям продукции на сумму около 905 млрд рублей. Это свидетельствует о значительном росте вклада отечественного малого и среднего бизнеса в развитие приоритетных отраслей для развития экономики предложения, пишет «Коммерсантъ».
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что благодаря работе с госзаказами компании МСП получают в распоряжение крупный и стабильный рынок сбыта, что означает новые возможности для повышения эффективности работы и дальнейшего расширения. По словам главы КМСП, по сравнению с 2023 годом в прошлом году рост количества субъектов МСП, заключивших договоры с госпредприятиями, составил 6,1%, что соответствует более чем 226 тысячам. Этот очередной рекорд говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу в России. Компании МСП работают в соответствии с условиями соглашений, эффективно взаимодействуя с госзаказчиками.
Свыше 73% — то есть неполных три четверти закупок у компаний МСП — приходится на продукцию производственного назначения. Сумма поставок МСП госкомпаниям в отрасли обрабатывающих производств в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом более чем на треть (до 3,3 трлн рублей).
Первую пятерку регионов — лидеров по объемам закупок у МСП возглавила Москва (3,1 трлн рублей). Вторым стал Санкт-Петербург (801,4 млрд рублей), третьей — Республика Татарстан (552,6 млрд рублей). Далее следуют Московская и Свердловская области с 431,3 млрд и 346,9 млрд рублей соответственно.
Лидером топ-10 по приросту объема договоров по сравнению с 2023 годом годом также стала российская столица (+1 трлн рублей). На второй позиции расположилась Республика Татарстан (+360,9 млрд рублей). Третье место занял Санкт-Петербург (+119,5 млрд рублей), за которым следуют Свердловская область (+91,2 млрд рублей), Подмосковье (+69,1 млрд рублей), Новосибирская и Тюменская области (+49,7 млрд и +32,8 млрд рублей соответственно), Пермский край и Краснодарский край (+31,2 млрд и +31,1 млрд рублей соответственно) и Ленинградская область (+28,9 млрд рублей).
Важно и то, что компании МСП в настоящее время могут принять участие в инициированной Минэкономразвития РФ и КМСП программе «выращивания». Для этого нужно подписать долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. Известно, что российские компании МСП уже подписали 16 таких соглашений на общую сумму более 6,6 млрд рублей. В этом году еще девять госкомпаний планируют принять участие в программах «выращивания» поставщиков.