В 2024 году закупки госкомпаний у МСП выросли до рекордных 9,6 трлн рублей

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что благодаря работе с госзаказами компании МСП получают в распоряжение крупный и стабильный рынок сбыта, что означает новые возможности для повышения эффективности работы и дальнейшего расширения. По словам главы КМСП, по сравнению с 2023 годом в прошлом году рост количества субъектов МСП, заключивших договоры с госпредприятиями, составил 6,1%, что соответствует более чем 226 тысячам. Этот очередной рекорд говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу в России. Компании МСП работают в соответствии с условиями соглашений, эффективно взаимодействуя с госзаказчиками.