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Posted 4 марта, 01:48

Published 4 марта, 01:48

Modified 4 марта, 02:51

Updated 4 марта, 02:51

В Госдуме призвали отказаться от конкурсов по скоростному поеданию блинов

В Госдуме призвали отказаться от конкурсов по скоростному поеданию блинов

4 марта 2025, 01:48
Фото: Изображение Midjourney.
В Госдуме обсуждается вопрос о том, чтобы отказаться от конкурсов, на которых люди едят пищу на скорость. Такую тему подняла врач и зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина после трагедии на конкурсе поедания блинов в Красноярском крае.

1 марта в селе Березовское Курагинского района произошла трагедия во время празднования Масленицы — участница конкурса по поеданию блинов подавилась и умерла. Очевидцы сообщили, что на месте не было дежурных медиков, а врачи скорой не смогли ее спасти.

Соломатина заявила, что такие конкурсы нельзя делать, потому что это не эстетично, вредно и небезопасно.

«Нельзя делать такие конкурсы на быстрое поедание еды. Гибнут не только от блинов, но и манты какие-то едят [на скорость], бутерброды, бургеры. Ну, какие конкурсы на поедание? Во-первых, это не эстетично. Во-вторых, любой человек, когда он торопится, он может подавиться едой. Это очень вредно [для здоровья]», — сообщила Соломатина ТАСС.

Депутат заксобрания края Илья Зайцев предположил, что организаторы подобных конкурсов пытаются следовать западным традициям таких мероприятий.

«Кто больше выпьет пива, съест гамбургеров или сосисок в тесте. Думаю, изначальная идея идет именно оттуда. Но задуматься организаторам о том, что несут в себе такие конкурсы, думаю, стоит», — пояснил Зайцев журналистам
  • После трагедии на Масленице в крае врачи рассказали, как спасать подавившихся — нужно применять прием Геймлиха.
#Владислав Савончик#Здоровье#Красноярский край#Госдума#Масленица#Трагедия#Конкурсы#Поедание
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