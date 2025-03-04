В Красноярске «молодеет» школьный буллинг. Почему дети травят других?

Posted 4 марта, 13:01
Published 4 марта, 13:01
Modified 4 марта, 13:03
Updated 4 марта, 13:03
Директор кризисного центра для женщин и семей, подвергшихся насилию, «Верба» Наталья Пальчик рассказала на радио «Красноярск Главный», что сейчас травля одноклассников характерна для школьников 10-11 лет.
«Если раньше, ещё 5 лет назад, дети с деструктивным поведением — это в основном были 7-8 классы, то сейчас у нас 5 классы — это вот прямо топ обращений. То есть, пятиклассники — самая сложная история по буллингу», — говорит Пальчик.
Директор центра говорит, что это связано с переходом из младшей школы в среднюю и другими факторами:
«Раньше был один классный руководитель, который задаёт правила и нормы, и он их удерживает. В 5 классе — новый руководитель, предметники, много новых людей и новые правила. Плюс, конечно, возраст — начало гормональных изменений, эмоциональное состояние детей в этой время нестабильное. Отсюда все эти конфликты, травля».