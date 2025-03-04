В Красноярске «молодеет» школьный буллинг. Почему дети травят других?

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова провела опрос о буллинге среди школьников. Выяснилось, что

. Большинство из них подвергались буллингу со стороны одноклассников. 20% ответили, что подвергались травле со стороны учителей. Это выражалось в основном в моральном унижении.