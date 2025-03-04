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Posted 4 марта, 13:01

Published 4 марта, 13:01

Modified 4 марта, 13:03

Updated 4 марта, 13:03

В Красноярске «молодеет» школьный буллинг. Почему дети травят других?

В Красноярске «молодеет» школьный буллинг. Почему дети травят других?

4 марта 2025, 13:01
Фото: www.freepik.com.
В Красноярске «молодеет» буллинг среди школьников. Вот с чем это связано.

Директор кризисного ​центра для женщин и семей, подвергшихся насилию, «Верба» Наталья Пальчик рассказала на радио «Красноярск Главный», что сейчас травля одноклассников характерна для школьников 10-11 лет.​

«Если раньше, ещё 5 лет назад, дети с деструктивным поведением — это в основном были 7-8 классы, то сейчас у нас 5 классы — это вот прямо топ обращений. То есть, пятиклассники — самая сложная история по буллингу», — говорит Пальчик.

Директор центра говорит, что это связано с переходом из младшей школы в среднюю и другими факторами:

«Раньше был один классный руководитель, который задаёт правила и нормы, и он их удерживает. В 5 классе — новый руководитель, предметники, много новых людей и новые правила. Плюс, конечно, возраст — начало гормональных изменений, эмоциональное состояние детей в этой время нестабильное.​ Отсюда все эти конфликты, травля».
  • Ранее известные красноярские родители в проекте центра «Верба» рассказали свои истории о травле и дали советы тем, кто оказался в такой же ситуации.
  • 37% опрошенных красноярцев сказали, что сталкивались с травлей со стороны одноклассников. Женщины об этом рассказывали чаще мужчин (39% против 35%).
  • Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова провела опрос о буллинге среди школьников. Выяснилось, что почти каждый пятый подвергается травле. Большинство из них подвергались буллингу со стороны одноклассников. 20% ответили, что подвергались травле со стороны учителей. Это выражалось в основном в моральном унижении.
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