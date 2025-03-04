В Красноярске на Бограда собираются открыть винное бистро. Когда?

Posted 4 марта, 12:19
Published 4 марта, 12:19
Modified 4 марта, 12:21
Updated 4 марта, 12:21
Об этом пишет телеграм-канал «Бал дебютанток» — там опубликовали эскиз будущего бистро. По информации канала, заведение откроется в мае–июне.
Как следует из информации на 2ГИС, бистро займет помещение в доме на Бограда, 105. А судя по опубликованному в соцсетях заведения видео, в помещении сейчас идет ремонт.
Открывает заведение Василиса Зятьковская. Ей принадлежит кафе-пекарня «Хлебный двор» в Преображенском.
Как пишут в «Бале дебютанток», в команде бистро «Тосты» будут сомелье Арина Обеднина (Глас), шеф Иван Ряполов (All you need, Welcome bar) и кондитер «Хлебного двора» Марина Махетова.
«И вот эта компания собирается не только угощать пузырьками, но и делать всякие вечеринки. Локация вполне располагает», — пишут в канале.