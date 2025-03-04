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Posted 4 марта, 12:19

Published 4 марта, 12:19

Modified 4 марта, 12:21

Updated 4 марта, 12:21

В Красноярске на Бограда собираются открыть винное бистро. Когда?

В Красноярске на Бограда собираются открыть винное бистро. Когда?

4 марта 2025, 12:19
Фото: t.me/baldebut.
В Красноярске в ЖК Новоостровский планируют открыть винное бистро «Тосты».

Об этом пишет телеграм-канал «Бал дебютанток» — там опубликовали эскиз будущего бистро. По информации канала, заведение откроется в мае–июне.

Фото: t.me/baldebut

Как следует из информации на 2ГИС, бистро займет помещение в доме на Бограда, 105. А судя по опубликованному в соцсетях заведения видео, в помещении сейчас идет ремонт.

Фото: 2ГИС

Открывает заведение Василиса Зятьковская. Ей принадлежит кафе-пекарня «Хлебный двор» в Преображенском.

Как пишут в «Бале дебютанток», в команде бистро «Тосты» будут сомелье Арина Обеднина (Глас), шеф Иван Ряполов (All you need, Welcome bar) и кондитер «Хлебного двора» Марина Махетова.

«И вот эта компания собирается не только угощать пузырьками, но и делать всякие вечеринки. Локация вполне располагает», — пишут в канале.
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