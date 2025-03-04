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Posted 4 марта, 10:56

Published 4 марта, 10:56

Modified 4 марта, 10:58

Updated 4 марта, 10:58

В Красноярске не могут принять закон об усыплении бездомных собак. Почему?

В Красноярске не могут принять закон об усыплении бездомных собак. Почему?

4 марта 2025, 10:56
Фото: 1MI.
Закон об усыплении безнадзорных собак пока не могут принять в крае. Рассказываем, почему.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Утверждается, что действующая система не дает необходимых результатов, а количество бродячих собак не уменьшается.

Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных животных будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.

На сессии заксобрания 19 декабря 2024 года документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.

29 января 2025 года при повторном обсуждении законопроекта в краевом парламенте прокуратура высказала замечания. Законопроект отложили.

Сегодня, 4 марта, на заседании коиссии по горхозяйству обсуждали «ситуацию, связанную с отловом и содержанием животных без владельцев» в Красноярске. Во время обсуждения депутаты упомянули и законопроект, который сейчас рассматривает заксобрание.

Представители департамента горхозяйства Красноярска сообщили, что не могут сформировать специальную комиссию, которая будет определять степень агрессивности животного — её создание подразумевает законопроект.

По регламенту в состав комиссии должны войти ветеринар, кинолог, общественный инспектор, представитель приюта и представитель департамента горхозяйства. Глава департамента Александр Мацак сообщил, что желающих бесплатно работать в комиссии нет, а денег на работу комиссии в бюджете не предусмотрено.

Информацию об этом департамент направил в минприроды и прокуратуру.

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