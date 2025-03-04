В Красноярске не могут принять закон об усыплении бездомных собак. Почему?

Сегодня, 4 марта, на заседании коиссии по горхозяйству обсуждали «ситуацию, связанную с отловом и содержанием животных без владельцев» в Красноярске. Во время обсуждения депутаты упомянули и законопроект, который сейчас рассматривает заксобрание.