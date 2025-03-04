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Posted 4 марта, 09:25

Published 4 марта, 09:25

Modified 4 марта, 09:27

Updated 4 марта, 09:27

В Красноярске возле кладбища Бадалык хотят отдать под застройку 280 гектаров по КРТ

В Красноярске возле кладбища Бадалык хотят отдать под застройку 280 гектаров по КРТ

4 марта 2025, 09:25
Фото: 1MI.
Красноярский край собирается выставить на застройку 282 гектара земли возле кладбища Бадалык на торги под программу комплексного развития территории.

Как сообщает издание Ngs24.ru со ссылкой на краевой минстрой, это незастроенная территория в районе Солонцы-2. С запада эта территория ограничена улицей Утренней, с юга — Северным шоссе, с востока — кладбищем Бадалык, с севера — СНТ «Родничок».

Фото: Постановление правительства Красноярского края / Ngs24.ru

Проект находится на стадии подготовки аукционной документации. Подготовительные работы собираются завершить в течение года. Землю планируют выставить на торги одним лотом — то есть все 282 гектара для одного застройщика

В постановлении, как указывают журналисты, говорится, что максимально допустимая высота зданий будет 25 этажей. Застроить жильем можно будет не больше 70% участка.

  • Ранее в Красноярске сделали карту всех проектов КРТ — сейчас их 19. Её опубликовал департамент градостроительства мэрии.
  • Летом 2024 года в Красноярске приняли проект «глобального» КРТ. Сейчас мэрия собирается «стимулировать» застройщиков строить по КРТ.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Солонцы-2#Застройка#КРТ#Кладбище Бадалык
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