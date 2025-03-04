В Красноярске возле кладбища Бадалык хотят отдать под застройку 280 гектаров по КРТ

Posted 4 марта, 09:25
Published 4 марта, 09:25
Modified 4 марта, 09:27
Updated 4 марта, 09:27
Как сообщает издание Ngs24.ru со ссылкой на краевой минстрой, это незастроенная территория в районе Солонцы-2. С запада эта территория ограничена улицей Утренней, с юга — Северным шоссе, с востока — кладбищем Бадалык, с севера — СНТ «Родничок».
Проект находится на стадии подготовки аукционной документации. Подготовительные работы собираются завершить в течение года. Землю планируют выставить на торги одним лотом — то есть все 282 гектара для одного застройщика
В постановлении, как указывают журналисты, говорится, что максимально допустимая высота зданий будет 25 этажей. Застроить жильем можно будет не больше 70% участка.