В Красноярске возле кладбища Бадалык хотят отдать под застройку 280 гектаров по КРТ

Как сообщает издание Ngs24.ru со ссылкой на краевой минстрой, это незастроенная территория в районе Солонцы-2. С запада эта территория ограничена улицей Утренней, с юга — Северным шоссе, с востока — кладбищем Бадалык, с севера — СНТ «Родничок».