В Красноярске запустили онлайн-трансляцию перестройки КрАЗа

Posted 4 марта, 03:09
Published 4 марта, 03:09
Modified 4 марта, 03:11
Updated 4 марта, 03:11
Трансляция идёт с камеры, установленной на стройплощадке. Каждый желающий может в реальном времени увидеть, как идёт перестройка завода.
Также для этого запустили специальный телеграм-канал «Новый КрАЗ», где будут рассказывать «обо всех происходящих изменениях, обновлениях и в целом о том, каким будет новый Красноярский алюминиевый завод».
«Любой, кому интересно, как идёт работа по строительству нового КрАЗа взамен половины старого завода, может теперь наблюдать за изменениями на стройке онлайн», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова.
В рамках экологической реконструкции два новых корпуса заменят 11 старых, где используется технология ЭкоСодерберг. Таким образом завод переведет больше половины производства на новую технологию.
Новые корпуса с экологичным электролизёром РА-550, которые разрабатывали инженеров РУСАЛа, позволят снизить выбросы фторидов на новом производстве на 2/3 и исключить здесь выбросы бензапирена. В целом по заводу выбросы бензапирена уменьшатся на 58%.