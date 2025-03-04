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Posted 4 марта, 03:09

Published 4 марта, 03:09

Modified 4 марта, 03:11

Updated 4 марта, 03:11

В Красноярске запустили онлайн-трансляцию перестройки КрАЗа

В Красноярске запустили онлайн-трансляцию перестройки КрАЗа

4 марта 2025, 03:09
Фото: КрАЗ.
На Красноярском алюминиевом заводе запустили онлайн-трансляцию, по которой можно следить за экологической модернизаций предприятия.

Трансляция идёт с камеры, установленной на стройплощадке. Каждый желающий может в реальном времени увидеть, как идёт перестройка завода.

Также для этого запустили специальный телеграм-канал «Новый КрАЗ», где будут рассказывать «обо всех происходящих изменениях, обновлениях и в целом о том, каким будет новый Красноярский алюминиевый завод».

«Любой, кому интересно, как идёт работа по строительству нового КрАЗа взамен половины старого завода, может теперь наблюдать за изменениями на стройке онлайн», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова.
Фото: КрАЗ

В рамках экологической реконструкции два новых корпуса заменят 11 старых, где используется технология ЭкоСодерберг. Таким образом завод переведет больше половины производства на новую технологию.

Новые корпуса с экологичным электролизёром РА-550, которые разрабатывали инженеров РУСАЛа, позволят снизить выбросы фторидов на новом производстве на 2/3 и исключить здесь выбросы бензапирена. В целом по заводу выбросы бензапирена уменьшатся на 58%.

#Владислав Савончик
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