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Posted 4 марта, 10:16

Published 4 марта, 10:16

Modified 4 марта, 10:18

Updated 4 марта, 10:18

В красноярской больнице №20 сократят пять отделений и уволят врачей? Что известно

В красноярской больнице №20 сократят пять отделений и уволят врачей? Что известно

4 марта 2025, 10:16
Фото: 2gis.ru.
Сюжет
Сокращения в больницах края
В Красноярске в больнице №20 собираются сократить пять отделений. Рассказываем, как происходящее комментируют в самой больнице.

Красноярский политолог Алексей Аксютенко вечером 28 февраля заявил, что врачам больницы №20 выдали уведомления:

«Согласно документу, будут сокращены путем слияния в одно приемное отделение хирургическое отделение по оказанию неотложной помощи взрослым, хирургическое отделение по оказанию неотложной помощи детям, приемное отделение для детей, приемное отделение родильного дома и приемно-диагностическое отделение», — пишет Аксютенко.
Фото: t.me/aksutenko

По словам политолога, врачам и медсестрам предложат новое место работы:

«Они либо согласятся, либо первого апреля окажутся на улице. Что там говорил депутат Зайцев о том, что никаких сокращений не планируется?»

«ПМ» с началом рабочей недели обратился в пресс-службу больницы за комментарием. Ответ мы получили сегодня, 4 марта. Нам подтвердили, что в больнице планируется реорганизация приемных отделений:

«Пять обособленных отделений будут организационно объединены в одну структуру под управлением одного заведующего. По опыту работы других многопрофильных больниц Красноярского края и России в целом, такое объединение приемных отделений помогает обеспечить наилучший контроль экстренной и плановой госпитализации пациентов в отделения круглосуточного стационара», — сообщили в больнице.

Сообщается, что администрация больницы обсудила планы по реорганизации с сотрудниками приемных отделений — возражений ни от одного сотрудника не поступило.

«Планы по реорганизации приемных отделений также предварительно согласованы с министерством здравоохранения Красноярского края. Сожалеем, что информация, попавшая в распоряжение красноярского политолога Аксютенко, была неверно истолкована».

В больнице заявили, что реорганизация не повлияет на объем оказываемой медицинской помощи пациентам, а количество профильных сотрудников будет сохранено. Кроме того, географически местоположение подразделений приемного отделения в корпусах больницы тоже не изменится.

Согласно ответу пресс-службы больницы, рассылка сотрудникам предварительных уведомлений, о которых писал Аксютенко, просто является требованием трудового законодательства.

«Дело в том, что в трудовом договоре каждого сотрудника должно быть указано название подразделения, в котором он будет работать после реорганизации».
Фото: vk.com/krasgkb20

Как нам сообщили, терапевты из приемно-диагностического отделения и педиатры из приемного отделения для детей переводятся в объединенное приемное отделение. Акушеры-гинекологи приемного отделения родильного дома — в профильное акушерское отделение. Детские хирурги хирургического отделения по оказанию неотложной помощи детям — в детское хирургическое отделение, хирурги из хирургического отделения по оказанию неотложной помощи взрослым — в хирургическое отделение №1.

«Это необходимо для того, чтобы сохранить врачам хирургического профиля все полагающиеся по закону льготы. При этом каждый врач будет нести дежурства в объединенном приемном отделении по графику».

При этом в больнице заявили, что утверждение штатного расписания в каждом медицинском учреждении проводится ежегодно.

«С февраля администрация больницы проводит серию совещаний с заведующими и старшими медицинскими сестрами всех подразделений, на которых анализируется выполнение объемных показателей за 2024 год и январь 2025 года, средняя занятость койки в году, средний койко-день, оперативная активность (у хирургов) и другие показатели, характеризующие работу круглосуточного и дневного стационаров, также обсуждаются штатные единицы и их функциональные обязанности. Эта работа еще продолжается. На основании анализа до середины марта 2025 года будет сформирован проект нового штатного расписания больницы для последующего согласования с министерством здравоохранения Красноярского края».

Ранее о формировании штатных расписании больниц говорила министр здравоохранения края Наталия Говорушкина. Она считает, что главные врачи и минздрав «должны использовать свои полномочия и подстраивать штатные расписания учреждений под решение проблем». Говорушкина отметила, что ни одно штатное расписание не утверждено, потому что «работа по балансировке штатов» продолжается.

В больнице заявили, что «задачи по сокращению работающего медперсонала нет».

«Учитывая имеющуюся недостаточную укомплектованность штатов больницы, администрация сделает все возможное для того, чтобы провести реорганизацию приемных отделений и при этом сохранить коллектив».

В середине февраля красноярский политолог Алексей Аксютенко заявил, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие сокращение отделений в больницах края, которые не выполняют план, и медперсонала, а также закрытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в деревнях с населением менее 100 человек.

Минздрав края сначала не комментировал суть сообщений, но называл «данные непроверенными» и предлагал обращаться за комментариями в сами больницы. Министр здравоохранения Наталия Говорушкина не давала публичных комментариев или опровержений.

Спустя неделю после обсуждения в СМИ и соцсетях на сайте минздрава опубликовали тексты с информацией по теме. Минздрав сообщил, что в крае появятся 35 новых ФАПов, 15 врачебных амбулаторий, две новые поликлиники и две женские консультации. Заявлялось, что в крае не планируют закрывать роддома и родильные отделения, а также ФАПы, в том числе в малонаселенных северных поселках.

Опубликовали и персональный комментарий Говорушкиной, который она дала на заседании комитета в заксобрании. Министр сказала о «задаче сделать помощь доступнее в том числе в тех территориях, где она нужна».

Депутат ЗС Илья Зайцев уверял, что в больницах Красноярского края не собираются сокращать персонал. Он заявил, что «шум» якобы могли поднять намеренно из-за того, что в сфере «начали наводить порядок».

Краевой минздрав в ответе депутату заксобрания Алексею Бойкову сообщил, что не принимал решений о сокращениях в больницах края. Однако там отметили, что руководители медучреждений имеют право самостоятельно определять численный состав организации.

В министерстве предложили закрыть круглосуточные стационары в больницах изотдаленных и труднодоступных населенных пунктов и перепрофилировать их в дневные отделения. Сокращенных медработников планируют перевести в другие медучреждения, а пациентам предлагают обращаться в районные больницы.

Бойков считает, что нет никаких гарантий, что сотрудникам дадут работу. По подсчетам парламентария, перераспределение может затронуть около 75% работников малокомплектных больниц.

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