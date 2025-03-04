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Posted 4 марта, 15:35

Published 4 марта, 15:35

Modified 4 марта, 15:35

Updated 4 марта, 15:35

Заммэра Москвы Ефимов: 5,5 км съездов МКАД на востоке столицы будут реконструированы

Заммэра Москвы Ефимов: 5,5 км съездов МКАД на востоке столицы будут реконструированы

4 марта 2025, 15:35
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о планах по реконструкции участка Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на востоке столицы: от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой.

По данным заместителя мэра столицы, в проект реконструкции включены съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы, которые находятся в районе пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы. Об этом пишет mos.ru.

Как пояснил Ефимов, проект предполагает строительство и реконструкцию 5,5 километра дорог. В него входят также работы по строительству бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3-го километров, а еще работы по ремонту существующих и возведению новых съездов. В текущий момент на объекте занимаются подготовительными работами. Завершение строительства запланировано на август 2026 года, заключил заммэра.

Сообщается также, что работы запланированы в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в городском округе Реутов Московской области. Проект запущен в целях улучшения транспортного обслуживания этих территорий.

Известно, что в рамках проекта будет проводиться строительство съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, организован въезд-выезд с МКАД на улицу Сталеваров, а улицы Косинскую и Реутовскую соединят и реконструируют. В Реутове планируется обновление съезда с МКАД на улицу Победы, где организуют круговое движение транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что в 2024 году в столице проложили 100 километров дорог, возвели 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

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