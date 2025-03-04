Заммэра Москвы Ефимов: 5,5 км съездов МКАД на востоке столицы будут реконструированы

Как пояснил Ефимов, проект предполагает строительство и реконструкцию 5,5 километра дорог. В него входят также работы по строительству бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3-го километров, а еще работы по ремонту существующих и возведению новых съездов. В текущий момент на объекте занимаются подготовительными работами. Завершение строительства запланировано на август 2026 года, заключил заммэра.