Заммэра Москвы Ефимов: 5,5 км съездов МКАД на востоке столицы будут реконструированы

Posted 4 марта, 15:35
Published 4 марта, 15:35
Modified 4 марта, 15:35
Updated 4 марта, 15:35
По данным заместителя мэра столицы, в проект реконструкции включены съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы, которые находятся в районе пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы. Об этом пишет mos.ru.
Как пояснил Ефимов, проект предполагает строительство и реконструкцию 5,5 километра дорог. В него входят также работы по строительству бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3-го километров, а еще работы по ремонту существующих и возведению новых съездов. В текущий момент на объекте занимаются подготовительными работами. Завершение строительства запланировано на август 2026 года, заключил заммэра.
Сообщается также, что работы запланированы в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в городском округе Реутов Московской области. Проект запущен в целях улучшения транспортного обслуживания этих территорий.
Известно, что в рамках проекта будет проводиться строительство съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, организован въезд-выезд с МКАД на улицу Сталеваров, а улицы Косинскую и Реутовскую соединят и реконструируют. В Реутове планируется обновление съезда с МКАД на улицу Победы, где организуют круговое движение транспорта.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что в 2024 году в столице проложили 100 километров дорог, возвели 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.