prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 06:57

Published 4 марта, 06:57

Modified 4 марта, 09:01

Updated 4 марта, 09:01

Житель Канска приготовил в диспансере наркотики из конопли. Теперь ждет суда

Житель Канска приготовил в диспансере наркотики из конопли. Теперь ждет суда

4 марта 2025, 06:57
Фото: МВД 24.
Житель Канска решил «по-тихому» приготовить себе наркотики прямо в диспансере во время обеда, но его заметили медработники. Теперь его осудят за изготовление наркотиков.

Как рассказали в полиции, 39-летний мужчина с лета 2023 года проживал в лечебно-профилактическом учреждении. Соблюдать режим и вести здоровый образ жизни оказалось нелегко, а назначаемые препараты, по его мнению, помогали слабо. Поэтому спустя 4 месяца он решил заняться «самолечением».

Мужчина вышел через окно в своей палате и сходил до поля, где нашел засохшие стебли дикорастущей конопли и собрал с них сухие листья.

Фото: МВД 24

Он вернулся и начал готовить наркотики. Мужчина был уверен, что готовка в дневное время не вызовет подозрение у окружающих и персонала. Но его сдал специфический готовки, который почувствовали медицинские работники и сообщили в полицию. Полицейские изъяли наркотики весом более 470 грамм.

Против мужчины завели и расследовали уголовное дело за незаконное хранение, изготовление и переработку наркотических средств (часть 2 статьи 228 УК РФ). Материалы направили в суд.

Ранее мужчина был судим за аналогичное наркопреступление.

Читайте также:
Инспектор ДПС угрожал красноярцу подкинуть наркотики и вымогал 50 тысячКрасноярка накормила 4-месячного ребенка детской смесью с наркотикамиКрасноярские полицейские за 100 тысяч подменили наркотики на муку
#Владислав Савончик#Наркотики#Суд#Канск#Закон#Уголовное дело#Диспансер#Конопля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика