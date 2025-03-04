Житель Канска приготовил в диспансере наркотики из конопли. Теперь ждет суда

Он вернулся и начал готовить наркотики. Мужчина был уверен, что готовка в дневное время не вызовет подозрение у окружающих и персонала. Но его сдал специфический готовки, который почувствовали медицинские работники и сообщили в полицию. Полицейские изъяли наркотики весом более 470 грамм.