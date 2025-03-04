Житель Канска приготовил в диспансере наркотики из конопли. Теперь ждет суда

Posted 4 марта, 06:57
Published 4 марта, 06:57
Modified 4 марта, 09:01
Updated 4 марта, 09:01
Как рассказали в полиции, 39-летний мужчина с лета 2023 года проживал в лечебно-профилактическом учреждении. Соблюдать режим и вести здоровый образ жизни оказалось нелегко, а назначаемые препараты, по его мнению, помогали слабо. Поэтому спустя 4 месяца он решил заняться «самолечением».
Мужчина вышел через окно в своей палате и сходил до поля, где нашел засохшие стебли дикорастущей конопли и собрал с них сухие листья.
Он вернулся и начал готовить наркотики. Мужчина был уверен, что готовка в дневное время не вызовет подозрение у окружающих и персонала. Но его сдал специфический готовки, который почувствовали медицинские работники и сообщили в полицию. Полицейские изъяли наркотики весом более 470 грамм.
Против мужчины завели и расследовали уголовное дело за незаконное хранение, изготовление и переработку наркотических средств (часть 2 статьи 228 УК РФ). Материалы направили в суд.
Ранее мужчина был судим за аналогичное наркопреступление.