Акваклуб «Вода» в «Галерее Енисей» закрывается

В конце 2023 года владелец комплекса подал в суд на владельцев открытого там акваклуба «Вода», требуя сначала 54 миллиона рублей, а затем закрытия самого клуба. Из-за «Воды», по утверждению собственника, в соседних помещениях комплекса отсырели помещения, испортилось оборудование. Судебные тяжбы по этому иску длятся до сих пор.