Акваклуб «Вода» в «Галерее Енисей» закрывается

Posted 5 марта, 04:56
Published 5 марта, 04:56
Modified 5 марта, 05:14
Updated 5 марта, 05:14
В соцсетях компании сообщили, что «не прощаются», также пообещали позднее рассказать о подробностях и новых планах.
Подарочные сертификаты и абонементы нужно использовать до 31 марта или написать в соцсети компании для возврата.
Ранее правительство края выкупило ТЦ под наццентр «Россия». На покупку здания потратили 900 миллионов рублей. Из краевого бюджета выделили еще 460 миллионов на проектирование, оснащение и ремонтно-строительные работы, при этом финальная цена работ пока неизвестна.
В конце 2023 года владелец комплекса подал в суд на владельцев открытого там акваклуба «Вода», требуя сначала 54 миллиона рублей, а затем закрытия самого клуба. Из-за «Воды», по утверждению собственника, в соседних помещениях комплекса отсырели помещения, испортилось оборудование. Судебные тяжбы по этому иску длятся до сих пор.
«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу как минимум с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.
С 15 января 2025 года комплексом владеет Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб», который владел недвижимостью с 2018 года.