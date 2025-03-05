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Posted 5 марта, 04:56

Published 5 марта, 04:56

Modified 5 марта, 05:14

Updated 5 марта, 05:14

Акваклуб «Вода» в «Галерее Енисей» закрывается

Акваклуб «Вода» в «Галерее Енисей» закрывается

5 марта 2025, 04:56
Фото: 2gis.
В Красноярске акваклуб «Вода» в ТРЦ «Галерея Енисей» приостанавливает свою деятельность «ориентировочно» с 1 апреля.

В соцсетях компании сообщили, что «не прощаются», также пообещали позднее рассказать о подробностях и новых планах.

Подарочные сертификаты и абонементы нужно использовать до 31 марта или написать в соцсети компании для возврата.

Ранее правительство края выкупило ТЦ под наццентр «Россия». На покупку здания потратили 900 миллионов рублей. Из краевого бюджета выделили еще 460 миллионов на проектирование, оснащение и ремонтно-строительные работы, при этом финальная цена работ пока неизвестна.

В конце 2023 года владелец комплекса подал в суд на владельцев открытого там акваклуба «Вода», требуя сначала 54 миллиона рублей, а затем закрытия самого клуба. Из-за «Воды», по утверждению собственника, в соседних помещениях комплекса отсырели помещения, испортилось оборудование. Судебные тяжбы по этому иску длятся до сих пор.

«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу как минимум с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.

С 15 января 2025 года комплексом владеет Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб», который владел недвижимостью с 2018 года.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Правительство края#ТРЦ#Галерея Енисей
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