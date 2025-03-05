Главе краевой полиции Александру Речицкому предрекли перевод. Что известно

Posted 5 марта, 09:26
Published 5 марта, 09:26
Modified 5 марта, 11:36
Updated 5 марта, 11:36
В конце февраля стало известно, что начальник донского главного управления МВД России Олег Агарков подал в отставку. Он занимал эту должность с 2017 года. По информации источника издания 161.RU, в Москве «оказались недовольны работой» Агарков.
Как утверждает источник издания, на место Агаркова «готовят» нынешнего главу МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.
«На должность начальника донской полиции хотят назначить именно Александра Речицкого. Донские силовики отнеслись к этой новости нейтрально. Многие просто устали от руководства Агаркова, а большинство ждут перемены в лучшую сторону именно для рядовых сотрудников. Простых людей интересует повышение зарплаты, улучшение условий труда, чтобы остановить утечку кадров, а не амбиции нового руководства, — рассказал собеседник издания.
Источник заявил, что пока «утверждения на должность нет», но кандидатура Речицкого «лоббируется на это место очень активно из столицы».
Александр Речицкий родился в городе Макарове Сахалинской области. В 1999 году он окончил Академию управления МВД РФ по специальности «организация правоохранительной деятельности». Службу в органах внутренних дел начал в 1985 году с должности милиционера.
С 2007 года Речицкий возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью. С 2009 года был заместителем начальника ГУВД по Волгоградской области. С 2011 по 2016 год был министром внутренних дел по Республике Адыгея. В декабре 2016 года Александр Речицкий был назначен начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В пресс-службе краевой полиции на официальный запрос наших коллег из sibnovosti.ru о возможной отставке Речицкого ответили следующее:
«В настоящее время начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю является генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Призываем критически относиться к информации, полученной из сомнительных источников».