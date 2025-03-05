Главе краевой полиции Александру Речицкому предрекли перевод. Что известно

С 2007 года Речицкий возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью. С 2009 года был заместителем начальника ГУВД по Волгоградской области. С 2011 по 2016 год был министром внутренних дел по Республике Адыгея. В декабре 2016 года Александр Речицкий был назначен начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю.