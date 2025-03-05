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Posted 5 марта, 08:18

Published 5 марта, 08:18

Modified 5 марта, 08:26

Updated 5 марта, 08:26

К концу года кофе подорожает на 40%. Почему и сколько он стоит сейчас?

К концу года кофе подорожает на 40%. Почему и сколько он стоит сейчас?

5 марта 2025, 08:18
Фото: 1MI.
Эксперты прогнозируют, что в РФ к концу 2025 года цены на кофе вырастут на 40%. Разбираемся, почему, как уже подорожал кофе и сколько он стоит сейчас.

Почему цены на кофе вырастут?

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала 360.ru, что к концу 2025 года цены на кофе снова вырастут на 20–35%. Это связано со сложными климатическими условиями, включая дожди и засуху и с политической обстановкой в мире.

В Россию кофе поставляют в основном из Вьетнама и Бразилии — на фоне засухи и сильных дождей там возникли проблемы с урожаем. При этом спрос на кофе есть, и это, по мнению Долговой, и провоцирует рост цен на кофейные зерна.

«Получается, что предложение не успевает за спросом, и это влияет на динамику и рост цен во всем мире», — пояснила экономист.
Эксперты прогнозирую, что кофе подорожает на 20-40% к концу года
Эксперты прогнозирую, что кофе подорожает на 20-40% к концу года. Фото: 1MI

Еще о подорожании кофе к концу года сообщала «Газете.Ru» основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина. Однако по её прогнозам, скачок цен будет сразу на 30–40%. Она назвала среди факторов санкции, рост цен на топливо и контейнерные перевозки, выросшие затраты на логистику и другие.

Совладелец сети «Академия кофе» Екатерина Школа рассказала «7 каналу Красноярск», что повышение цен ждет и кофейни:

«Последствия для кофеен и обжарщиков будут самые неприятные — необходимость повышать цены, чтобы выжить и удержаться на плаву. В РФ маленькие локальные обжарщики и кофейни с 1 января 2025 года облагаются дополнительным НДС, что еще сильнее отягощает общемировую лихорадку цен», — говорит Екатерина.
Подорожание затронет и кофейни
Подорожание затронет и кофейни. Фото: 1MI

Как уже изменились цены на кофе?

По данным витрины статистических данных Росстата, с января 2024 года по январь 2025 года кофе натуральный растворимый подорожал на 24,1% — с 1 2821,2 рубля до 3502,53 рубля за килограмм.

Килограмм кофе в зернах и молотый стал дороже на 15,27% — с 1397,87 рубля до 1611,36 рубля. А кофе в организациях быстрого обслуживания вырос с 80,24 до 96,82 рубля за 200 граммов — на 20,6%.

Год назад биржевая цена на кофе составляла 188 центов за фунт, еще годом ранее 190 центов. В этом году она взлетела до отметки в 397- 400 центов.

Сколько сейчас стоит кофе в магазинах Красноярска?

«ПМ» посмотрел цены в трех магазинах — «Ленте», «Командоре» и «Красном Яре». Во всех трех магазинах сейчас действуют скидки на кофе.

В среднем, банку растворимого кофе в 95 граммов можно купить за 250-300 рублей со скидкой и за 400-500 рублей без скидки.

Лента
Командор
Красный Яр
Лента. Фото: kuper.ru
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