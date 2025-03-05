К концу года кофе подорожает на 40%. Почему и сколько он стоит сейчас?

В Россию кофе поставляют в основном из Вьетнама и Бразилии — на фоне засухи и сильных дождей там возникли проблемы с урожаем. При этом спрос на кофе есть, и это, по мнению Долговой, и провоцирует рост цен на кофейные зерна.