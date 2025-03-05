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Posted 5 марта, 06:30

Published 5 марта, 06:30

Modified 5 марта, 06:32

Updated 5 марта, 06:32

Как знаменитая отшельница Лыкова будет отмечать юбилей? Ей исполнится 80 лет

Как знаменитая отшельница Лыкова будет отмечать юбилей? Ей исполнится 80 лет

5 марта 2025, 06:30
Фото: krsk.aif.ru.
В апреле знаменитой отшельнице Агафье Лыковой исполняется 80 лет. Журналисты выяснили, как она будет отмечать юбилей.

О планах отшельницы пишет издание krsk.aif.ru. Сообщается, что в сам день рождения, 9 апреля, в гости она никого не ждёт и даже говорит никому не приезжать из-за Великого поста.

«Она предупредила: идёт Великий пост, поэтому попусту не надо её тревожить и отрывать от молитв. Гостей в это время не ждёт. Её служба может длиться часами. Молится за всех нас. А вот на Пасху приглашает. У меня как сложится дорога к ней, сразу поеду», — говорит духовный отец Лыковой, иерей Игорь Мыльников.

Великий пост в этом году продлится с 3 марта по 19 апреля. Агафья соблюдает его.

«В наших беседах Агафья отмахивается от разговоров о пище. Для неё это совсем не главное. Она с молитвой встаёт и с молитвой день заканчивает. На вопрос о здоровье говорит, что спина болит, но не столько боль телесная её беспокоит, сколько то, что тяжело ей поклоны делать», — рассказал Мыльников.

Ранее мы рассказывали, как знаменитая отшельница пережила зиму.

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