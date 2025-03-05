Как знаменитая отшельница Лыкова будет отмечать юбилей? Ей исполнится 80 лет

Posted 5 марта, 06:30
Published 5 марта, 06:30
Modified 5 марта, 06:32
Updated 5 марта, 06:32
О планах отшельницы пишет издание krsk.aif.ru. Сообщается, что в сам день рождения, 9 апреля, в гости она никого не ждёт и даже говорит никому не приезжать из-за Великого поста.
«Она предупредила: идёт Великий пост, поэтому попусту не надо её тревожить и отрывать от молитв. Гостей в это время не ждёт. Её служба может длиться часами. Молится за всех нас. А вот на Пасху приглашает. У меня как сложится дорога к ней, сразу поеду», — говорит духовный отец Лыковой, иерей Игорь Мыльников.
Великий пост в этом году продлится с 3 марта по 19 апреля. Агафья соблюдает его.
«В наших беседах Агафья отмахивается от разговоров о пище. Для неё это совсем не главное. Она с молитвой встаёт и с молитвой день заканчивает. На вопрос о здоровье говорит, что спина болит, но не столько боль телесная её беспокоит, сколько то, что тяжело ей поклоны делать», — рассказал Мыльников.
Ранее мы рассказывали, как знаменитая отшельница пережила зиму.