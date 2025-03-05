Краевые производители укрепляют связи с восточными партнерами

Итогом поездки стали договоренности об ответном визите китайских промышленников на завод «Про-Ток» и технологическом партнерстве. Речь идет как о поставках комплектующих для индивидуальных заказов, так и о внедрении новой продукции, например, ячеек с элегазовой изоляцией, среди преимуществ которых — компактность, повышенная надежность и пролонгированный срок службы.