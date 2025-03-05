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Posted 5 марта, 04:39

Published 5 марта, 04:39

Modified 5 марта, 04:41

Updated 5 марта, 04:41

Краевые производители укрепляют связи с восточными партнерами

Краевые производители укрепляют связи с восточными партнерами

5 марта 2025, 04:39
Фото: «Про-Ток».
Делегация завода трансформаторных подстанций и высоковольтного оборудования «Про-Ток» побывала с бизнес-миссией в Китае. Специалисты завода посетили предприятия по выпуску продукции для электроэнергетики в трех китайских городах.

Директор завода «Про-Ток» Анна Жираткова подчеркивает:

«На фоне замедления внутреннего спроса Китай заинтересован в новых рынках. Со своей стороны, мы как инновационное предприятие находимся в постоянном поиске более эффективных технологических решений, наработке кооперационных связей. Для меня важным наблюдением также стало то, что по технологичности наше производство не уступает восточным».
Фото: «Про-Ток»

Анна Жираткова отмечает, что практически все заводы, на которых они побывали, базируются в государственных промпарках. Отличительной чертой китайской промышленности также является высокий уровень кооперации: операционные циклы распределены между предприятиями, например, нигде на металлообработке нет покрасочных камер — этот вид работ выполняют специализированные предприятия.

Итогом поездки стали договоренности об ответном визите китайских промышленников на завод «Про-Ток» и технологическом партнерстве. Речь идет как о поставках комплектующих для индивидуальных заказов, так и о внедрении новой продукции, например, ячеек с элегазовой изоляцией, среди преимуществ которых — компактность, повышенная надежность и пролонгированный срок службы.

Завод трансформаторных подстанций и высоковольтного оборудования «Про-Ток» в 2025 году отмечает 15-летие. Предприятие является участником национального проекта «Производительность труда», резидентом Фонда «Сколково», входит в реестр поставщиков Корпорации развития Енисейской Сибири.

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