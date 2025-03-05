Краевые производители укрепляют связи с восточными партнерами

Posted 5 марта, 04:39
Published 5 марта, 04:39
Modified 5 марта, 04:41
Updated 5 марта, 04:41
Директор завода «Про-Ток» Анна Жираткова подчеркивает:
«На фоне замедления внутреннего спроса Китай заинтересован в новых рынках. Со своей стороны, мы как инновационное предприятие находимся в постоянном поиске более эффективных технологических решений, наработке кооперационных связей. Для меня важным наблюдением также стало то, что по технологичности наше производство не уступает восточным».
Анна Жираткова отмечает, что практически все заводы, на которых они побывали, базируются в государственных промпарках. Отличительной чертой китайской промышленности также является высокий уровень кооперации: операционные циклы распределены между предприятиями, например, нигде на металлообработке нет покрасочных камер — этот вид работ выполняют специализированные предприятия.
Итогом поездки стали договоренности об ответном визите китайских промышленников на завод «Про-Ток» и технологическом партнерстве. Речь идет как о поставках комплектующих для индивидуальных заказов, так и о внедрении новой продукции, например, ячеек с элегазовой изоляцией, среди преимуществ которых — компактность, повышенная надежность и пролонгированный срок службы.
Завод трансформаторных подстанций и высоковольтного оборудования «Про-Ток» в 2025 году отмечает 15-летие. Предприятие является участником национального проекта «Производительность труда», резидентом Фонда «Сколково», входит в реестр поставщиков Корпорации развития Енисейской Сибири.