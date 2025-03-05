Красноярец попытался изнасиловать женщину в подъезде, а потом жестоко избил

Posted 5 марта, 08:57
Published 5 марта, 08:57
Modified 5 марта, 08:59
Updated 5 марта, 08:59
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения — видео публикует телеграм-канал «ЧП Красноярск». Судя по кадрам, мужчина сначала попробовал раздеть женщину — расстегнул ей пуховик, а потом попытался заняться с ней оральным сексом.
Девушка отворачивалась. Потом красноярец стал избивать её ногами по голове.
Девушка сейчас в больнице. Как сообщили в полиции, все произошло 2 марта — мужчину задержали спустя трое суток. Ему 41 год. За что его задержали, он не понимает.
По данным МВД, мужчина познакомился с женщиной в общей компании, где они вместе выпивали. Затем новые знакомые зашли в подъезд и поднялись на последний этаж, где между ними и произошел конфликт.