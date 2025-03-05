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Posted 5 марта, 08:57

Published 5 марта, 08:57

Modified 5 марта, 08:59

Updated 5 марта, 08:59

Красноярец попытался изнасиловать женщину в подъезде, а потом жестоко избил

Красноярец попытался изнасиловать женщину в подъезде, а потом жестоко избил

5 марта 2025, 08:57
Фото: ЧП Красноярск.
В Красноярске в подъезде одного из домов на Норильской мужчина попытался изнасиловать женщину в подъезде, а потом жестоко избил.

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения — видео публикует телеграм-канал «ЧП Красноярск». Судя по кадрам, мужчина сначала попробовал раздеть женщину — расстегнул ей пуховик, а потом попытался заняться с ней оральным сексом.

Девушка отворачивалась. Потом красноярец стал избивать её ногами по голове.

Видео: ЧП Красноярск.

Девушка сейчас в больнице. Как сообщили в полиции, все произошло 2 марта — мужчину задержали спустя трое суток. Ему 41 год. За что его задержали, он не понимает.

Видео: МВД Красноярского края.

По данным МВД, мужчина познакомился с женщиной в общей компании, где они вместе выпивали. Затем новые знакомые зашли в подъезд и поднялись на последний этаж, где между ними и произошел конфликт.

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