Красноярской общественнице в третий раз сожгли машину

Posted 5 марта, 08:24
Published 5 марта, 08:24
Modified 5 марта, 08:32
Updated 5 марта, 08:32
Якубенко рассказала об этом в соцсетях. Она рассказала, что сообщение в полицию о поджоге поступило от анонимного источника в два часа ночи, а позже соседи сообщили пожарным.
«Я проснулась от хлопка, выглянула в окно — густой туман, машина стояла так, что с окна не видно. Я легла спать, но как-то сердце стало колотиться. Слышу на улице какие-то крики, выбежала на балкон, тоже ничего не видно».
Якубенко рассказала, что ее машины уже поджигали в 2013 и 2018 году. Виновных тогда не нашли.
В полиции заявили, что возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.