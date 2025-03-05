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Posted 5 марта, 08:24

Published 5 марта, 08:24

Modified 5 марта, 08:32

Updated 5 марта, 08:32

Красноярской общественнице в третий раз сожгли машину

Красноярской общественнице в третий раз сожгли машину

5 марта 2025, 08:24
Фото: Марина Якубенко.
В Берёзовке Красноярского края неизвестный поджег машину сопредседателя «Народного фронта» и основательницы зооцентра «Друг» Марины Якубенко. Она рассказала, что это произошло в третьей раз.

Якубенко рассказала об этом в соцсетях. Она рассказала, что сообщение в полицию о поджоге поступило от анонимного источника в два часа ночи, а позже соседи сообщили пожарным.

«Я проснулась от хлопка, выглянула в окно — густой туман, машина стояла так, что с окна не видно. Я легла спать, но как-то сердце стало колотиться. Слышу на улице какие-то крики, выбежала на балкон, тоже ничего не видно».
Видео: Марина Якубенко.

Якубенко рассказала, что ее машины уже поджигали в 2013 и 2018 году. Виновных тогда не нашли.

В полиции заявили, что возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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#Владислав Савончик#Видео#Полиция#Красноярский край#Поджог#Уголовное дело
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