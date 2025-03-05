Красноярцы выбрали рисунок СберКарты для школьников

В конкурсе рисунков приняли участие более 50 школьников из пяти образовательных учреждений Красноярска. На первом этапе конкурса каждой школе необходимо было с помощью голосования в своих пабликах определить лучшую работу в двух возрастных категориях: от 6 до 10 лет и от 10 до 14 лет. На втором — состоялось открытое голосование на портале «Активный гражданин», где жители края выбрали лучшие работы из 10 финалистов.