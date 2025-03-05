Красноярцы выбрали рисунок СберКарты для школьников

Posted 5 марта, 09:45
Published 5 марта, 09:45
Modified 5 марта, 10:17
Updated 5 марта, 10:17
В рамках конкурса школьники нарисовали, как видят первую детскую СберКарту для школьников. Эта карта станет частью проекта «Единая карта жителя» и будет использоваться для прохода в школы, оплаты питания, проезда на общественном транспорте.
«При разработке нового дизайна детской карты мы привлекли юных жителей нашего края, дали возможность поучаствовать в большом проекте. Детская СберКарта — это возможность приобретения ребёнком базовых навыков распоряжения карманным расходами, а также пропуск в школу, проездной в транспорте, возможность учёта школьного питания и многое другое», — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин.
В конкурсе рисунков приняли участие более 50 школьников из пяти образовательных учреждений Красноярска. На первом этапе конкурса каждой школе необходимо было с помощью голосования в своих пабликах определить лучшую работу в двух возрастных категориях: от 6 до 10 лет и от 10 до 14 лет. На втором — состоялось открытое голосование на портале «Активный гражданин», где жители края выбрали лучшие работы из 10 финалистов.
В возрастной категории от 6 до 10 лет наибольшее количество голосов набрала Елизавета Эскина, а в категории от 10 до 14 лет — Валентина Давыдова.
«Мы провели награждение ребят, которые активно включились в конкурс детского рисунка. Участие детей, их родителей и всех неравнодушных граждан края в таких инициативах очень важно. Когда люди через такие интерактивные форматы приобщаются к созданию продукта, цифрового сервиса, выбирают, как они будут выглядеть, то, конечно, в будущем жители с удовольствием ими пользуются. Ведь они внесли свой личный вклад в их разработку», — заявил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
Для создания дизайн-макета лимитированной карты был выбран рисунок Елизаветы Эскиной, который набрал наибольшее количество голосов по итогам голосования в целом. Рисунок уже передан для создания дизайн-макета карты школьника Красноярского края «Енисейка», таких планируется выпустить 10 тысяч экземпляров.
Проект «Единая карта жителя Красноярского края» разрабатывался в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и продолжит совершенствоваться в рамках нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».