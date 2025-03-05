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Posted 5 марта, 06:00

Published 5 марта, 06:00

Modified 5 марта, 06:08

Updated 5 марта, 06:08

«Лэтуаль» оштрафовали на 150 тысяч за просроченные пробники в Красноярске

«Лэтуаль» оштрафовали на 150 тысяч за просроченные пробники в Красноярске

5 марта 2025, 06:00
Фото: Роспотребнадзор Красноярского края.
Роспотребнадзор оштрафовал на 150 тысяч рублей сеть магазинов «Лэтуаль» за просроченные пробники и другие нарушения в магазинах Красноярска, Норильска, Канска и Ачинска.

Как сообщили в ведомстве, в торговых залах находились пробники и тестеры разной парфюмерно-косметической продукции. Некоторые из них были с истекшими сроками годности, другая часть — без информации о наименовании изготовителя и сроках годности.

По регламенту, пробники должны быть промаркированы с информацией о наименовании, цвете, срок годности, номере партии или специальный код.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

Также продавались с нарушением капроновые колготки — на них не было информации о дате изготовления.

Магазин в центре Красноярска разгружал товары со стороны двора жилого дома — это тоже нарушение.

Роспотребнадзора привлек ООО «Алькор и Ко» к административной ответственности в виде штрафа в 150 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф уже оплачен.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Роспотребнадзор#Нарушения#Штраф#Торговля#Лэтуаль
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