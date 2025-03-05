«Лэтуаль» оштрафовали на 150 тысяч за просроченные пробники в Красноярске

Posted 5 марта, 06:00
Published 5 марта, 06:00
Modified 5 марта, 06:08
Updated 5 марта, 06:08
Как сообщили в ведомстве, в торговых залах находились пробники и тестеры разной парфюмерно-косметической продукции. Некоторые из них были с истекшими сроками годности, другая часть — без информации о наименовании изготовителя и сроках годности.
По регламенту, пробники должны быть промаркированы с информацией о наименовании, цвете, срок годности, номере партии или специальный код.
Также продавались с нарушением капроновые колготки — на них не было информации о дате изготовления.
Магазин в центре Красноярска разгружал товары со стороны двора жилого дома — это тоже нарушение.
Роспотребнадзора привлек ООО «Алькор и Ко» к административной ответственности в виде штрафа в 150 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф уже оплачен.