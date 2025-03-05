Матери, рубившей и резавшей дочек из-за «измен» мужа, вынесли приговор

Posted 5 марта, 04:16
Published 5 марта, 04:16
Modified 5 марта, 04:26
Updated 5 марта, 04:26
По версии следствия, 25 июня 34-летняя женщина была пьяна и заподозрила мужа в измене, из мести она решила причинить травмы детям. Она ударила 3-летнюю дочь топором в голову и шею. После чего схватила нож и один раз ударила им 8-летнюю дочь в шею. 6-летнюю дочь мать трогать не стала. Муж в это время находился на работе.
На допросе обвиняемая рассказала, что после случившегося пошла пить пиво и ждать супруга, чтобы показать ему, что случилось. Еще она позвонила подруге и сообщила о случившемся, та вызвала полицию. Позднее допросили и супруга. В СК рассказали «ПМ», что он отрицает факт измены.
Установлено, что за несколько месяцев до произошедшего женщина стала злоупотреблять алкоголем. Согласно результатам комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, в момент преступления женщина осознавала характер и опасность совершаемых ею действий.
Женщину осудили за убийство малолетнего (пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ) и покушение на убийство (часть 3 статья 30 и часть 2 статья 105 УК РФ).
Прокурор запрашивал для нее 24 года колонии. На заседании 27 февраля обвиняемая выступила с последним словом. Она сказала, что «раскаивается», и заявила, что «дала согласие на СВО». В прокуратуре уточнили, что она «не сможет по закону» из-за тяжести статьи, по которой её обвиняют.
Оставшиеся в живых девочки воспитываются отцом.