На месте рынков «Луч» и «Южный» хотят построить микрорайон на 5 тысяч жителей

Участок на Шахтеров отдали под КРТ в 2022 году. Первый раз аукцион на него отменили по требованию УФАС из-за жалоб собственников. Второй раз — по требованию депутатов горсовета — им не понравилось отсутствие школы в проекте. Третьи торги отменили летом 2023 года по требованию прокуратуры — от застройщика потребовали построить больше социальных объектов. Торги провели с четвертой попытки.