prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 02:40

Published 5 марта, 02:40

Modified 5 марта, 02:57

Updated 5 марта, 02:57

На месте рынков «Луч» и «Южный» хотят построить микрорайон на 5 тысяч жителей

На месте рынков «Луч» и «Южный» хотят построить микрорайон на 5 тысяч жителей

5 марта 2025, 02:40
Фото: 1MI.
В Красноярске на месте рынков «Луч» и «Южный» на улице Шахтеров собираются построить микрорайон на 5 тысяч человек. По программе КРТ там освоят 18 гектаров

Как рассказали в департаменте градостроительства, по планам на участке хотят построить дома не выше 25-ти этажей. По расчётам, в микрорайоне будет проживать 5098 человек в более чем 2800 квартирах. На территории будет предусмотрено 2580 парковочных мест (наземных и подземных).

По условиям договора КРТ, застройщик за свой счёт возведет детский сад на 300 мест и сформирует участок под школу. Школу же на 1260 мест построят за счет бюджета города. Еще по условиям договора инвестор передаст 20 квартир для детей-сирот.

Фото: ГрадВестник

Также в будущем микрорайоне собираются сделать благоустроенный бульвар и территории, проезды и дороги, еще хотят построить здание культурно-просветительского назначения, библиотеку и еще один детский сад на 80 мест во встроенно-пристроенном помещении.

По планам, все строительство будет длиться с 2025 по 2032 год.

Торги на комплексное развитие территории на Шахтеров выиграла компания СЗ «Мегаполис», которая предложила 280,6 миллиона рублей. Этой фирмой владеет учредитель компании «СтройИнновация», которая занимается КРТ в Николаевке.

Участок на Шахтеров отдали под КРТ в 2022 году. Первый раз аукцион на него отменили по требованию УФАС из-за жалоб собственников. Второй раз — по требованию депутатов горсовета — им не понравилось отсутствие школы в проекте. Третьи торги отменили летом 2023 года по требованию прокуратуры — от застройщика потребовали построить больше социальных объектов. Торги провели с четвертой попытки.

Читайте также:
В Красноярске возле кладбища Бадалык хотят отдать под застройку 280 гектаров по КРТВ Красноярске могут появиться ещё две зоны КРТ. Где?Мэрия Красноярска собирается «стимулировать» застройщиков строить по КРТ
#Владислав Савончик#Красноярск#Благоустройство#Градостроительство#Школа#КРТ#Дома#Детский сад#Микрорайон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика