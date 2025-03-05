На месте рынков «Луч» и «Южный» хотят построить микрорайон на 5 тысяч жителей

Posted 5 марта, 02:40
Published 5 марта, 02:40
Modified 5 марта, 02:57
Updated 5 марта, 02:57
Как рассказали в департаменте градостроительства, по планам на участке хотят построить дома не выше 25-ти этажей. По расчётам, в микрорайоне будет проживать 5098 человек в более чем 2800 квартирах. На территории будет предусмотрено 2580 парковочных мест (наземных и подземных).
По условиям договора КРТ, застройщик за свой счёт возведет детский сад на 300 мест и сформирует участок под школу. Школу же на 1260 мест построят за счет бюджета города. Еще по условиям договора инвестор передаст 20 квартир для детей-сирот.
Также в будущем микрорайоне собираются сделать благоустроенный бульвар и территории, проезды и дороги, еще хотят построить здание культурно-просветительского назначения, библиотеку и еще один детский сад на 80 мест во встроенно-пристроенном помещении.
По планам, все строительство будет длиться с 2025 по 2032 год.
Торги на комплексное развитие территории на Шахтеров выиграла компания СЗ «Мегаполис», которая предложила 280,6 миллиона рублей. Этой фирмой владеет учредитель компании «СтройИнновация», которая занимается КРТ в Николаевке.
Участок на Шахтеров отдали под КРТ в 2022 году. Первый раз аукцион на него отменили по требованию УФАС из-за жалоб собственников. Второй раз — по требованию депутатов горсовета — им не понравилось отсутствие школы в проекте. Третьи торги отменили летом 2023 года по требованию прокуратуры — от застройщика потребовали построить больше социальных объектов. Торги провели с четвертой попытки.